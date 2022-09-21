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Neden daha önce denememişim diyeceksiniz: Tertemiz ve deliksiz uykunun yolu buradan geçiyor! Yataklarınıza hemen uygulayın

21.09.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarşafları değiştirdikten sonra temiz yatağa yatmak en haz veren anlar arasında bulunuyor. Adeta terapi gibi olan bu durumun etkisini uzun süre devam ettirecek temizlik hilesi TikTok üzerinden paylaşıldı. Bu yöntem ile çok uzun süre temiz ve deliksiz bir uyku yaşayabilirsiniz.

Neden daha önce denememişim diyeceksiniz: Tertemiz ve deliksiz uykunun yolu buradan geçiyor! Yataklarınıza hemen uygulayın

Sağlığımız ve uykumuz için yatak takımlarını sık sık değiştirmek gerekiyor. Yataklarda biriken görünmeyen bakteriler ve mikroplar sağlığımızı tehdit ederken uykuya dalmamızı zorlaştırıyor. Fark ettiyseniz çarşaflar değiştirildiğinde çok daha çabuk uyunuyor. Bunun nedeni temizlik hissiyatı olabilir. TikTok üzerinden paylaşım yapan bir hesap bu temizlik hissini daha uzun devam ettirebilmenizi sağlayacak yöntemi paylaştı.

TEK İHTİYACINIZ BEBEK PUDRASI

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TikTok hesabında sık sık temizlik hileleri paylaşan Amanda, viral olan yeni temizlik tüyosunu takipçileriyle paylaştı. Video, çarşaflarınızı nasıl daha uzun süre taze, harika kokulu tutacağınızı gösteriyor. Bunun için tek ihtiyacınız olan ürün bebek pudrası. Amanda, yatağınıza çarşaflarınızı yerleştirmeden önce bebek pudrası serpmeyi gösteriyor. Bunu gösterdiği sırada “Yatak koruyucu, sonra pudra, sonra çarşaf. ” sıralamasını yapıyor.

GÜZEL KOKAR VE TERİ EMER

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"Hayatı değiştiren" ipucunun yatağınızın "harika" kokmasını sağlayacağını iddia ediyor. Amanda ayrıca "Sizi taze tutar ve teri emer" diye de ekliyor. Videoda şöyle diyor: “ Nevresim değiştirirken çarşafınızın altına bebek pudrası dökmeniz hayatınızı sonsuza dek değiştirecek." Bir sosyal medya kullanıcısı “Bunu çok uzun zamandır yapıyorum. Ben de lavanta kullanıyorum!" dedi.


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