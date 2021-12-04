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Neden daha önce giymiyorduk ki diyeceğiniz çok şık crop kazak kombinleri

03.12.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bakışta bel üstünde bittiği için ilkbahar ya da yaz sezonu ürünü gibi düşünülse de aslında crop top modelleri kış aylarında da kullanmak mümkün. Siz de hem rahat dokusu hem şık tasarımı ile "Neden daha önce hiç giymedim ki?" dedirtecek birbirinden şık crop kazak kombinlerine göz atmaya ne dersiniz?

Neden daha önce giymiyorduk ki diyeceğiniz çok şık crop kazak kombinleri

Son zamanlarda gittikçe popülerleşen crop top, göbeği açıkta bırakan modellere verilen bir isim. Bu modeli tişörtlerin yanı sıra hırkalar, sweatshirtler ve montlarda da sık sık görüyoruz. Siz de kış aylarında trikonun sıcaklığı ile bir araya gelen crop toplar sayesinde birbirinden şık kombinlere imza atabilirsiniz. Rahatlığı ve göz alıcı detaylarıyla stilinizi yansıtabileceğiniz en güzel crop kazak kombinlerini gelin hep birlikte inceleyelim.

1. Daha çekici bir duruşa hazır mısınız?

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İddialı tarzınızla girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinizde toplamaya ne dersiniz? Bu şerit detaylı ve lastikli crop model ile konforu ve şıklığı aynı anda yakalamak mümkün. Skinny pantolonlarla kombinlediğinizde daha fit ve enerjik bir duruş yakalamanızı sağlayacak modeli, uzun botlar ya da sneakerlar ile tamamlayabilirsiniz. Sokak stilinizi yansıtmak için crop kazağınızla bileğe kadar uzanan veya diz üstünde biten kabanları giyebilir, uzun atkılar takabilirsiniz.

Şerit detayları ile çok seveceğiniz bu crop kazağı incelemek ve satın almak için sizi böyle alalım.

2. Crop kazağı kumaş pantolonla tamamlayın

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Enerjik tasarımları nedeniyle daha çok spor kombinleri için tercih edilse de crop kazakları kumaş pantolonlar ile giymek mümkün. Hem ofis hem casual stilinizde tercih edebileceğiniz bu kombin ile kışa uyum sağlamak oldukça kolay. Kumaş pantolon altına yüksek topuklu ayakkabı giyerek ofiste şık stilinizi kolayca yansıtabilirsiniz. Bol ya da dar kesim kumaş pantolonlarla tamamlayabileceğiniz yanları büzgü detaylı bu crop kazak, iddialı tasarımı ile gönlünüzü fethedecek.

Bisiklet yaka ve uzun kollu crop kazağı detaylı olarak incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

3. Kalem eteklerden vazgeçemeyenlere

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Kalem eteklerin yarattığı o muhteşem etki tartışılmaz. Kısa, uzun ve maksi boyları ile her ortama yakışan kalem eteklerle kombinlenen crop kazakların şıklığı ise bambaşka. Günlük ya da iş yaşamınızda kalem eteklerden vazgeçemiyor ve bu parçaları crop kazaklarla kombinlemek istiyorsanız kruvaze yaka bu ürünle istediğiniz dokunuşu elde edebilirsiniz. Hem göğüs hem sırt dekolteli bu şık crop kazağı uzun ya da kısa kalem eteklerle tamamlayabilirsiniz. Estetik V yaka duruşu ile ofis için de tercih edebileceğiniz ürünü şık kolyelerle taçlandırarak tarzınızı bir adım öteye taşıyabilirsiniz.

Beli nazikçe saran şık tasarımına bayılacağınız uzun kollu crop kazağı buradan satın alabilirsiniz.

4. Kış aylarına uyum sağlamak isteyenlere

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Crop kazak giymek istiyor ancak kış aylarının soğuğundan tedirgin oluyorsanız crop kazakları farklı şekillerde kombinlemeniz mümkün. Crop kazağı düz renk bir gömleğin üzerine giyerek ihtiyacınız olan sıcak dokunuşu kolayca yakalayabilirsiniz. Bol kesimi ve balıkçı yaka modeli ile sizi soğuktan koruyacak bu crop kazağın altına deri pantolon ya da skinny jean de giyebilirsiniz. Size daha alımlı bir stil sunacak bu kazağa bayılacağınızdan hiç şüphemiz yok.

Yarasa kolları ve sade tasarımı ile severek kullanacağınız bu crop kazağı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Çarpıcı bir dokunuşa ne dersiniz?

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Estetik duruşu ile dikkatleri üzerinize çekecek bu crop kazak modeline "Hayır." diyeceğinizi sanmıyoruz. Önü kısa, arkası daha uzun olan bu model, öz güvenli duruşunuzu ön plana çıkarır. Gösterişli büstiyerler veya askılı tişörtlerle rahatlıkla kombinleyebileceğiniz ürünü pantolon ya da etekler ile tamamlamanız da mümkün. Balıkçı yakası ve pürüzsüz tasarımı ile dikkat çeken kazak, geri dönüştürülmüş polyester kumaştan üretildiği için çevreye karşı da duyarlı.

Uzun kolları, yumuşacık dokusu ve çarpıcı modeli ile stilinize harika bir dokunuş yapacak bu kazağı incelemek için tıklayın.

6. Elbise ve crop kazak uyumundan yararlanın

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Yaz aylarında giymekten çok keyif aldığınız elbiseleri kış aylarında da üzerinizde taşımaya ne dersiniz? Özellikle şifon elbiseler, kış aylarında kullanmak için çok şık modeller. Siz de şifon bir elbisenin üzerine geçireceğiniz bir crop fit kazakla istediğiniz etkiyi kolayca yaratabilirsiniz. İster oversize crop trikolarla ister normal kalıplı modellerle eşsiz bir uyum yakalayabilirsiniz. Bisiklet yakalı bu oversize crop kazağı hemen her elbise ile rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.

Kış kombinlerinize çok daha şık bir dokunuş yapacak bu crop kazağı buradan satın alabilirsiniz.

7. Rahatına düşkün olanlara uygun bir seçenek

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Spor, hayatınızın önemli bir parçası ise neden egzersiz sırasında da crop kazak giymeyesiniz? Eşofman, tayt ve jean pantolonlarla rahatlıkla kombinleyebileceğiniz bu modeli, beli büzgülü sportif tarzı ve yumuşacık dokusu ile çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok. Uzun kolları ve fermuar yaka detayı ile hem outdoor hem salon sporlarında tercih edebileceğiniz bu crop kazak, rahat kalıbı sayesinde size spor esnasında hareket özgürlüğü tanıyacak.

Düşük omuzlu, şık ve havalı tasarımı ile dolabınızda mutlaka yer alması gereken bu crop kazağı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Bahçıvan slopet ile estetik bir duruş elde edin

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Gün içinde sizi rahat hissettirecek bohem tarzınızı yansıtmak isterseniz bahçıvan slopet pantolonlarla crop kazak uyumunu tercih edebilirsiniz. Sırttan gelen askıların önde pantolon ile birleştiği bu tulumlar, hemen her ortama uyum sağladığı için istediğiniz dokunuşu kolayca yakalamanızı sağlar. Kış aylarında ya da mevsim geçişlerinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu tarz için oversize ya da daha dar kesim crop kazakları kullanabilirsiniz.

Slopet pantolon ya da tulumlar ile kombinleyebileceğiniz önü düğüm, arkası çapraz detaylı ve uzun kollu bu crop kazağı buradan satın alabilirsiniz.

9. Yüksek bel pantolonların etkisinden yararlanın

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Her mevsimin vazgeçilmez parçalarından biri olan yüksek bel pantolonları crop kazaklarla da kullanmak mümkün. Eğer bel bölgenizin ön plana çıkmasını istemiyorsanız crop kazakları yüksek modelli pantolonlarla kolayca kombinleyebilirsiniz. Ancak ilginin yine de kazakta kalmasını istiyorsanız sade bir pantolon tercihi yerinde olabilir. Fakat amacınız dikkati pantolona çekmekse daha hareketli modelleri seçebilirsiniz. Kemer detayı ile renklendirebileceğiniz bu kombin ile hem daha sofistike hem daha şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

Uzun kolları, balıkçı yakası ve estetik duruşuyla eşsiz tarzınızı vurgulayacak bu harika crop kazağı buradan inceleyebilirsiniz.

10. Etekler ile mükemmel bir uyum yakalayan crop kazaklar

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Alışık olduğumuz etek kombinlerine çılgınlık katmak istiyorsanız crop kazaklar ile daha dikkat çekici bir görünüm yakalayabilirsiniz. Nervürlü bağlamalı tasarıma sahip kazağı; dar, çan, balon, pileli, uzun ya da kısa etek modelleri ile rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Kazağı, derin V yakası sayesinde kolye ya da şal ile taçlandırabilirsiniz. Uzun topuklu bir çizme ya da kısa bir bot ile daha feminen bir duruş yakalayabileceğiniz kombini, kürklü uzun bir mont ile tamamlayabilirsiniz.

Asil duruşu ve bağlamalı çapraz tasarımı ile vazgeçemeyeceğiniz bu harika crop kazağı incelemek ve sipariş oluşturmak için sizi böyle alalım.

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