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Neden sahur denir, sahur kelimesi ne anlama gelir? Sahur hangi saatler arasında yapılır?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
15.03.2024 02:17
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Oruç tutacak kişiler gün içerisinde belli bir zaman dilimi boyunca, iftara kadar herhangi bir şey yiyip içmez. Oruç tutmak isteyenlere dini açıdan ve sağlık açısından verilen tavsiyeler arasında ise sahura kalkmak yer alır. Böylece kişinin gün içinde sorun yaşamaması ve gün içerisindeki faaliyetlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi amaçlanır. Peki, sahur ne anlama gelir?

Neden sahur denir, sahur kelimesi ne anlama gelir? Sahur hangi saatler arasında yapılır?

Sahur, günlük hayatta, bilhassa ramazan ayında sıkça kullanılan kelimelerden birisi olarak görülür. İster sosyal medyada olsun ister gündelik yaşantıda olsun sahur kelimesi birçok yerde kullanılır. Uzun yıllardan bu yana dilimizde bulunan sahur kelimesinin Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre farklı manaları vardır. Sahur kelimesi, Türkçede yalnız başına veya çeşit çeşit cümleler içinde yer alarak kullanılabilir. Türk Dil Kurumu resmî web sitesi, sahur kelimesi ne demek, TDK'ya göre anlamı nedir gibi soruların yanıtını arayanlar için birincil kaynaktır.

Sahur kelimesi ne anlama gelir?

Oruç tutacak kişilerin oruca hazırlık yaptığı süreye sahur ismi verilmektedir. Oruç tutacak Müslüman kişilerin, imsak vaktine kadar tutulacak oruç için hazır olması gerekir. Bu hazır olma eylemi yeme içmeyi, niyet etmeyi, ibadet etmeyi vb. davranışları ve durumları kapsar.

Sahur (sehûr, sühûr) ile seher kelimesi arasında ise benzerlik bulunur. Buna göre sahur (sehûr, sühûr) sözlükte “sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri” anlamındaki seher kelimesi ile aynı kökten gelen bir kelimedir. Dinî bir terim olarak da sahur, oruç tutmaya hazırlık olmak üzere güneşin doğmasından önce yenen yemek anlamına gelir. Dilimize Arapçadan geçen sahur kelimesinin TDK anlamı şöyledir:

  • "Ramazan ayında oruç tutanların gün doğmadan önce belirli saatte yedikleri yemek"
  • "Bu yemeğin yendiği vakit"

Sahura neden kalkılır?

Sahura kalkılarak ertesi gün tutulacak olan oruca hazırlık yapılır. Sahur saatlerinde yeteri kadar beslenmeli, bol su içilmeli ve ibadet edilmelidir. Böylelikle sahura kalkan kişiler sahur vakitlerini iyi bir şekilde değerlendirir. Aynı zamanda tutulacak orucu iyi bir şekilde geçirip tamamlamak için hazırlık yapmış olacaklardır.

Sahur hangi saatler arasında yapılır?

Sahur vakti, imsak vaktinin gelmesi ile sona ermektedir. Diğer bir deyiş ile oruç süresi imsak vakti olduktan sonra başlar. Bu yüzden imsak vakti girmeden sahur yapılmalıdır. Ramazan ayında da imsak saatine kadar sahur yapılır. İmsak vakti girene kadar tüm hazırlıkların yapılmış olması, imsak vakti sonrası ise hiçbir şeyin yenmemesi, hiçbir şeyin içilmemesi ve orucu bozan durumlardan da uzak durulması gerekmektedir.

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