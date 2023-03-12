Nedenini deprem bölgesinde açıkladı! Akşener ve Yavaş Kahramanmaraş'ta... Gündem yaratacak 'rozet' mesajı: "İlk ziyaretimde takmamıştık"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 aydan fazla süre geçerken bölgede yıkımın ortadan kaldırılması ve yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Diğer yandan 14 Mayıs tarihi günden güne yaklaşırken gerek Cumhur İttifakı gerekse Millet İttifakı liderleri 11 ilde ziyaretler gerçekleştiriyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener deprem bölgesini ziyaret ettiği ilk turda rozetsiz gezdiğine dikkat çekerek bu kez neden rozet taktığını açıkladı.

YAVAŞ: BURADA ARTIK SİYASİ TARTIŞMALARA ALDIRMIYORUZ

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ABB Kahramanmaraş Deprem Koordinasyon Merkezinde Meral Akşener ve Mansur Yavaş gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Akşener'e hitaben "Bunlarla ilgili zaman zaman biliyorsunuz polemik yapmak isteyenler var" diyen Yavaş şunları söyledi:

"Biz polemiklere girmiyoruz. İşimizi yapıyoruz, biz Kahramanmaraş halkı için buradayız. İstisnasız tüm belediyeler gücü yettiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Burada artık biz siyasi tartışmalara artık aldırmıyoruz çünkü söylediğim gibi biz insani, kamu vazifemizi yapmak için buradayız."

AKŞENER: BEN TAKMADIM, ARKADAŞLARIM DA ROZET TAKMADI

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:

"Bu gezdiğimiz hiçbir yerde rozet takmadık. Ben takmadım, arkadaşlarım da rozet takmadı. Şimdi ikinci turda rozetimle geziyorum çünkü 14 Mayıs'ta bir seçim var. İster deprem bölgesi ister deprem bölgesi dışında kalan her bir alanda yaşayan yurttaşımız bir karar verecek. İlk gördüğümüz manzara gerçekten büyük bir afetti."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI

"Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Şiddetli bir depremden şiddetli bir felakete dönüştürdünüz. Merkezi hükümetin bütçesiyle belediyenin imkanlarını bir araya getirerek vatandaşa hizmet edin."

Akşener, merkezdeki çalışmaları incelemesinin ardından aşevindeki görevlilerle yemek yedi, daha sonra Türkoğlu ilçesine geçti. (AA)

