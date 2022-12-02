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  4. Nefes borusuna yemek kaçan yaşlı adamı polis memuru böyle kurtardı

Nefes borusuna yemek kaçan yaşlı adamı polis memuru böyle kurtardı

02.12.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un sungurlu İlçesi'nde, nefes borusuna yemek kaçan yaşlı adam, yan masada arkadaşları ile yemek yiyen polis memuru tarafından Heimlich manevrası ile kurtarılması güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Olay ilçede ki Muhsin Yazıcı Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada yaşandı. Arkadaşı ile birlikte lokanta da yemek yedikleri esnada karşısında oturan arkadaşının nefes alamadığını fark eden yaşlı adam yerinden kalkarak müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bu sırada yanmasa da yemek yiyen Sungurlu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bünyamin Temiz, yerinden kalkarak nefes alamayan yaşlı adama Heimlich manevrası ile müdahale ederek hayata döndürdü. Yaşlı adamın nefes almaya başladığını görün lokantadakiler rahat bir nefes alınırken çalışanlar da yaşlı adama su verdikleri görüldü.
Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

(İHA)

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