HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Nefes kesen anlar! Fransız sporcu, Kapadokya’da 2 bin 600 metre yükseklikteki balondan atladı

Nefes kesen anlar! Fransız sporcu, Kapadokya’da 2 bin 600 metre yükseklikteki balondan atladı

24.11.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek bir noktadan hızla inilerek yapılan yamaç paraşütü disiplini speedflyingde (hızlı uçuş) dünyanın en iyilerinden biri olarak gösterilen Fransız sporcu Valentin Delluc, Kapadokya’da bir ilke imza atarak 2 bin 600 metre yükseklikteki balondan atladı.

Delluc, 'Fairy Flight' projesiyle 2 bin 600 metre yüksekliğe çıkan balondan kendisini boşluğa bırakarak Kapadokya’daki peri bacaları arasında sıra dışı bir uçuş gerçekleştirdi.

Gökyüzündeki balonların arasında süzülen Fransız sporcu, speedflying sporunun bir video projesinde balondan atlayan ilk isim oldu.

Bu deneyimi yaşadığı için çok mutlu olduğunu belirten Delluc, "Her şeyi çok hızlı ve kısa sürede düşünmem gerekti. Havadayken Kapadokya’nın manzarası eşsizdi. Bu görüntüyü başka hiçbir yerde göremezsiniz." dedi.

KAPADOKYA'NIN SİMGE YERLERİNDE PERFORMANSINI SERGİLEDİ

Sporculuk kariyerine serbest kayak ve yamaç paraşütüyle başlayan ve kariyerinde ilk defa balondan atlayan Red Bull sporcusu, Kapadokya’daki peri bacaları arasında sıra dışı bir uçuş yaptı.

Delluc, Kapadokya’nın önemli simgelerinden Uçhisar Kalesi’nin yanı sıra Kızıl Vadi, Aşk Vadisi ve Zelve gibi uçuş mesafesinin kısa olduğu noktalarda da performansını sergiledi.

"BENİM İÇİN HEYECAN VERİCİ BİR DENEYİM OLDU"

Balondan atladıktan sonra yaşadıklarını da anlatan sporcu, "Bunu daha önce kimse yapmamıştı. Gerçekten çok etkileyiciydi. Bir anda hızlanabilirdim ve o anda ipleri hızlıca çekersem kanatlar içeriye kıvrılabilirdi. Bu yüzden çok dikkat etmem gerekiyordu. Zorlu bir atlayış olduğu için sırtımda yedek paraşüt ve özellikle bu proje için yapılan dizlerimde koruyucu bir sistem vardı. Benim için heyecan verici bir deneyim oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın sıra dışı noktalarından yaptığı atlayışlarla speedflying tutkunları tarafından merakla takip edilen Delluc, kendi sporunda bir ilke imza attığı için de çok mutlu olduğunu belirterek, "Alışık olduğumdan daha farklı bir uçuş oldu. Yoğun ve stresliydi. Enerjimi de kontrol etmem lazımdı. Burası benim için yeni bir yerdi. Şartlar çok farklıydı. Daha kısa ve daha fazla teknik isteyen bir uçuştu." diye konuştu.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz! Yaptıkları şey hayrete düşürdü: Anbean görüntülendiİnanılmaz! Yaptıkları şey hayrete düşürdü: Anbean görüntülendi
Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyorHerkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor
Deprem anında esrarengiz görüntü!Deprem anında esrarengiz görüntü!
Anahtar Kelimeler:
Kapadokya

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!

Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!

Savaş çanları çalıyor! Rusya ve Ukrayna'nın ardından şimdi de...

Savaş çanları çalıyor! Rusya ve Ukrayna'nın ardından şimdi de...

'Falaka' davasında akılalmaz sözler! 'Fantezi amacıyla...'

'Falaka' davasında akılalmaz sözler! 'Fantezi amacıyla...'

Bakan Koca böyle duyurdu! 'Dünyadaki ilk ve tek ülke olacağız'

Bakan Koca böyle duyurdu! 'Dünyadaki ilk ve tek ülke olacağız'

NATO müdahaleye hazır olduğunu açıklamıştı! Böyle duyurdu: İki ülke anlaştı

NATO müdahaleye hazır olduğunu açıklamıştı! Böyle duyurdu: İki ülke anlaştı

İlginizi Çekebilir

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti!

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.