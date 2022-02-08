Negatif enerjiye son! Evinizin havasını değiştirecek en güzel bitkiler karşınızda!

Çoğu kişi tarafından önemsenmese de her mekan pozitif veya negatif olarak nitelendirilebilecek bir enerjiye sahip. Bu durum duygu dünyasını en çok etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Yüksek enerjili mekanlarda çok daha sakin, huzurlu ve mutlu hissedilirken düşük enerjili mekanlarda durum tam tersi oluyor. Yaşadığınız evin olumsuz enerjiden temizlenmesini sağlayacak bitkilerle bu durumu ortadan kaldırabilirsiniz. İşte karşınızda bu muhteşem bitkiler!

KAKTÜS

Kaktüs, negatif enerjiyi dağıtma konusunda en başarılı bitkilerden biri. Dekoratif amaçlı kullanımı da son günlerde oldukça yaygınlaştı. Kaktüs aynı zamanda zararlı elektromanyetik dalgaları ve radyasyonu da kendine çekiyor. Sık sulama ve düzenli bakım gerektirmeyen kaktüs bitkisini edinerek evinizdeki negatif enerjinin kolayca dağılmasını sağlayabilirsiniz.

LAVANTA

Eşsiz güzellikteki rengi ve etkileyici kokusuyla bilinen lavanta da olumsuz enerjinin dağılmasını sağlayan özel bitkilerden. Bu bitki, sahip olduğu rahatlatıcı koku sayesinde uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Aynı zamanda duygusal dengeyi sağlama konusunda da oldukça etkili. Lavanta, farklı şekillerde kullanılmaya oldukça müsait bir bitki. Dilerseniz kurutup kıyafetlerinizin arasına koyabilir, dilerseniz ağzını bağladığınız minik keselere yerleştirip evinizin belli noktalarına asabilirsiniz.

OKALİPTÜS

Nispeten az bilinen bir bitki olan okaliptüs, mekanları negatif enerjiden arındırma konusunda oldukça başarılı bitkilerden. Duygusal veya fiziksel çatışmalardan kaynaklanan olumsuz enerjiyi dağıtabilen bu bitkiyi mutlaka edinmelisiniz. Özellikle sıcak ortamlarda veya su buharıyla etkileşime girdiğinde pozitif etki veren bu bitkiyi banyonuzda bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.

ALOE VERA

Kişisel bakım ürünü içeriklerinde sıklıkla yer alan aloe veranın faydaları saymakla bitmez. Evinizdeki negatif enerjiyi dağıtmak için birçok farklı alanda kullanılabilen bu bitkiden yararlanabilirsiniz. Havayı temizleme özelliği bulunan aloe verayı özellikle yatak odanızda bulundurmanızı öneriyoruz. Yoğun güneş ışığına maruz kalmadan büyüyebilen bu bitkinin sulanma ihtiyacının olduğunu da belirtelim.



