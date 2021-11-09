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  4. Nehrin yüzeyini kapladı! Hindistan'da zehirli köpük şoku

Nehrin yüzeyini kapladı! Hindistan'da zehirli köpük şoku

09.11.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da endüstriyel atıklar nedeniyle Yamuna Nehri zehirli köpükle kaplandı. Ülkenin kuzey kesiminde yer alan nehirde yaşananlar dünyada yankı uyandırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan yerel yetkililer, durumun endüstriyel atıklardan kaynaklandığını ve şehrin bir kısmına su tedariğinin kesildiğini duyurdu.

Dünyanın en kirli yerleri arasında gösterilen Hindistan'daki Yamuna Nehri, bir kez daha endüstriyel atıkların neden olduğu zehirli köpüğe teslim oldu. Nehrin Delhi'deki Kalindi Kunj yakınlarından geçen bölümü kar yağışını andıran beyaz köpükle kaplandı. Yerel yetkililer, kirlilikten nehre boşaltılan "ağır kanalizasyon ve endüstriyel atıkları" sorumlu tuttu. Kirlilik nedeniyle şehrin bir kısmına su tedarikinin de kesildiği belirtildi.

Yıllar önce verilen temizleme sözüne rağmen Yamuna Nehri'ndeki görülen zehirli köpük, her yıl rastlanılan kirlilik haline geldi. 2020 tarihli hükümet raporuna göre nehirdeki su kalitesi son 5 yılda "kritik derecede kötü" olarak kayıtlara geçti.

BİR KADIN ZEHİRLİ KÖPÜKLER İÇİNDE DUA ETTİ

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Zehirli köpük, Hinduların "Chhath Puja" ritüelini gerçekleştirmesine engel olamadı. Bir kadın, kutsal olarak kabul edilen Yamuna Nehri'ne gelerek zehirli köpük içinde dua etti. "Güneş ibadeti" olarak bilinen ritüelde Hindular kutsal nehirde yıkanırken, güneşin doğuşunu ve batışını izleme gibi ritüeller gerçekleştiriliyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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