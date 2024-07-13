HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Nem oranı yüzde 90'ı da aştı! Özellikle Ümraniye, Şişli, Şile, Sarıyer ve Pendik için uyarı

Nem oranı yüzde 90'ı da aştı! Özellikle Ümraniye, Şişli, Şile, Sarıyer ve Pendik için uyarı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.07.2024 07:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarıyla birlikte sıcak havalar yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, İstanbul'da nem oranı ise rekor seviyelere ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, şehirdeki nem oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. Nefes almanın iyice zorlaştığı şehirde yaşayanlar için uzmanlar; bol su tüketimi ve hafif, açık renkli kıyafetler giyilmesini öneriyor.

Nem oranı yüzde 90'ı da aştı! Özellikle Ümraniye, Şişli, Şile, Sarıyer ve Pendik için uyarı

Yaz aylarının ortasında, İstanbul'da nem oranı rekor seviyelere ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, şehirdeki nem oranı kritik seviyenin üzerine çıktı. Bu yüksek nem oranı, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için tehlikeli olabilir.

Özellikle Ümraniye, Şişli, Şile, Sarıyer ve Pendik başta olmak üzere şehrin ilçelerinde nem oranı geceleri yüzde 90’ın üzerinde seyrediyor.

gece

NEM ORANLARI NEDEN ARTTI?

Uzmanlar, nemin oluşmasındaki en büyük etkenin coğrafi yapı olduğuna dikkat çekiyor. Şehirdeki ormanlık alanlar, göller, göletler ve deniz gibi su kaynakları, şehrin rüzgâra kapalı ya da açık olması, binaların yapısı ve yüksekliği, yeşil alanların miktarı nemin oluşumunu etkileyen başlıca faktörler arasında.

SERA GAZI DETAYI

Haber Global'de yer alan habere göre; İstanbul'da insan yoğunluğunun yüksek olması da atmosfere fazla sera gazı yayılmasına neden oluyor. Bu durum, şehirdeki sıcaklıkların artmasına ve nem oranının yükselmesine yol açıyor.

thumbs_b_c_70edc0d8be114c90c02a8ff64ccf920f

HAFİF, AÇIK RENKLİ KIYAFET ÖNERİSİ

Vatandaşlar, yüksek nem oranına karşı önlem almaya çağrıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların serin ve klimalı ortamlarda kalmalarını tavsiye ediyor. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli kıyafetler giyilmesi öneriliyor.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde de yüksek nem oranlarının devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, vatandaşları günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı ve güneşten korunma yolları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Sonuç olarak, İstanbul'da artan nem oranı, hem sağlık hem de günlük yaşam açısından önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar ve yetkililer, vatandaşları bu zorlu hava koşullarına karşı dikkatli olmaya ve gerekli önlemleri almaya çağırıyor.


Express
Meloni bu kez gözlerini devirdi, yüzünü buruşturduMeloni bu kez gözlerini devirdi, yüzünü buruşturdu
Anahtar Kelimeler:
İstanbul nem
En Çok Okunan Haberler
İŞKUR tespit etti: 170 bin ilan on binlerce kişi!

İŞKUR tespit etti: 170 bin ilan on binlerce kişi!

İstanbul'da nem oranı yüzde 90'ı geçti! Nefes almak iyice zorlaştı

İstanbul'da nem oranı yüzde 90'ı geçti! Nefes almak iyice zorlaştı

Belediye başkanından 'Bodrum pahalı' isyanı: 'Algı operasyonu yapılıyor'

Belediye başkanından 'Bodrum pahalı' isyanı: 'Algı operasyonu yapılıyor'

Eski Kızılay Başkanı'nın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki Barlas'ı hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Eski Kızılay Başkanı'nın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki Barlas'ı hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Coca Cola'nın üst düzey yöneticisi Çetin Özataç'tan acı haber geldi! Yüzerken fenalaştı hayatını kaybetti

Coca Cola'nın üst düzey yöneticisi Çetin Özataç'tan acı haber geldi! Yüzerken fenalaştı hayatını kaybetti

Sosyal medyada tepki çekmişti! Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu

Sosyal medyada tepki çekmişti! Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.