Nem oranı yüzde 90'ı da aştı! Özellikle Ümraniye, Şişli, Şile, Sarıyer ve Pendik için uyarı

Yaz aylarının ortasında, İstanbul'da nem oranı rekor seviyelere ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, şehirdeki nem oranı kritik seviyenin üzerine çıktı. Bu yüksek nem oranı, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için tehlikeli olabilir.

Özellikle Ümraniye, Şişli, Şile, Sarıyer ve Pendik başta olmak üzere şehrin ilçelerinde nem oranı geceleri yüzde 90’ın üzerinde seyrediyor.

NEM ORANLARI NEDEN ARTTI?

Uzmanlar, nemin oluşmasındaki en büyük etkenin coğrafi yapı olduğuna dikkat çekiyor. Şehirdeki ormanlık alanlar, göller, göletler ve deniz gibi su kaynakları, şehrin rüzgâra kapalı ya da açık olması, binaların yapısı ve yüksekliği, yeşil alanların miktarı nemin oluşumunu etkileyen başlıca faktörler arasında.

SERA GAZI DETAYI

Haber Global'de yer alan habere göre; İstanbul'da insan yoğunluğunun yüksek olması da atmosfere fazla sera gazı yayılmasına neden oluyor. Bu durum, şehirdeki sıcaklıkların artmasına ve nem oranının yükselmesine yol açıyor.

HAFİF, AÇIK RENKLİ KIYAFET ÖNERİSİ

Vatandaşlar, yüksek nem oranına karşı önlem almaya çağrıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların serin ve klimalı ortamlarda kalmalarını tavsiye ediyor. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli kıyafetler giyilmesi öneriliyor.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde de yüksek nem oranlarının devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, vatandaşları günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı ve güneşten korunma yolları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Sonuç olarak, İstanbul'da artan nem oranı, hem sağlık hem de günlük yaşam açısından önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar ve yetkililer, vatandaşları bu zorlu hava koşullarına karşı dikkatli olmaya ve gerekli önlemleri almaya çağırıyor.



