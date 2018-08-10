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Nemlendirilmeyen cilt yaşlanıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
CİLT HABERLERİ  | 10.08.2018 12:15 | Son Güncelleme

Yazın cilt sağlığı için en önemli sorunların başında cilt kuruluğu geliyor. Güneş ışınları, deniz ve havuzun etkisiyle cilt zamanla kuruyor, parlaklığını ve tazeliğini de kaybediyor. Özellikle yaz aylarında cilt kalitesinin önemine vurgu yapan Dr. Mustafa Karataş, küçük bir dokunuşla derinlemesine nemlendirme ve ışıltılı bir cilt görünüme kavuşmanın mümkün olduğunu belirtiyor.

Nemlendirilmeyen cilt yaşlanıyor

YAZ AYLARINDA DA NEMLİ VE IŞILTILI BİR CİLT MÜMKÜN

Yaz mevsiminde güneşin zararlı ışınları, sıcak, ter, havuz suyu gibi faktörler cildi yıpratıyor. Bu olumsuz koşullara fazlaca maruz kalmak cildin ya ekstra kurumasına ya da yağdan parlamasına sebep oluyor. Kısaca, cildin dengesi bozuluyor. Oysa küçük bir dokunuşla derinlemesine nemlendirme ve yaz aylarında da ışıltılı bir cilt mümkün.

Dr. Mustafa Karataş derinlemesine nemlendirilmiş bir cilde ulaşmanın formülünü şöyle açıklıyor; “Cildin genç ve güzel görünmesi için cildin nemlendirilmesi oldukça önemli. Çünkü yeterli neme sahip olmayan ciltlerde kırışıklıklar ve çizgiler daha çok belirginleşiyor.Cildin kurumasına; güneş başta olmak üzere birçok faktör neden olabiliyor. Birçok kadın cildi için nemlendirici kullanıyor, fakat bu da tek başına yeterli olmuyor. Küçük bir dokunuşla derinlemesine nemlendirme; tek bir uygulamayla uzun süren etkili bir sonuç mümkün. Hem de bu yenilikte; hidrasyon için ayrı, elastikiyet için ayrı, pürüzsüzlük için ayrı uygulamalara gerek kalmadan, cilt kalitesi artıyor ve cilt derinlemesine nemlilik kazanıyor.”

TEK UYGULAMA, UZUN SÜREN ETKİ...

Tüketici araştırmasının sonuçlarına göre; kadınların yarısından fazlası (%56) cilt görünümlerinin dış güzelliklerine katkıda bulunduğunu söylüyor. Bu bilgiden yola çıkan Allergan Medical Aesthetics’in geliştirdiği yeni uygulama; kısa süreli ve daha uzun etkili bir yöntem! Bu yeni uygulama, birden fazla cilt sorununun tek elden giderilmesinde etkili oluyor. Dört ayrı bölgede uygulanabilen bu yöntem ciltte yaşanabilecek sorunların çoğuyla birden savaşıyor. Hyaluronik asidin intradermal cilt altına uygulaması; cilt pürüzsüzlüğünü iyileştiriyor ince çizgileri yok ediyor, cilde pürüzsüzlük kazandırıyor, akne lekeleri ve kırmızı lekelerin görünümünü azaltıyor, cildi nemlendiriyor ve cilde elastikiyet kazandırıyor. Böylece yaz aylarında kuruyan cilt uzun süre etkili şekilde canlı, diri ve ışıltılı görünümünü koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı cilt sağlığı

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