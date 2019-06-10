Nemrut Dağı bayramda konuklarını ağırladı

KEMAL KARAGÖZ - Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olan Nemrut Dağı, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, bayram tatili boyunca yaklaşık 20 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Güneşin doğuşunu izlemek için gece geç saatlerde yola çıkan yerli ve yabancı turistler, gün doğumundan önce vardıkları 2bin 150 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesinde gördükleri manzaraları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

- "Nemrut Dağı'na ilk defa geldim

İstanbul'dan ziyaret için gelen Suna Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nemrut Dağı tırmanışında 800 metrelik bir yürüyüş yaptıklarını, zorlandıklarını ancak manzaranın buna değdiğini söyledi.

Nemrut Dağı'ndaki heykellerin çok güzel olduğunu ifade eden Keleş, "Çok güzel bir manzara ile karşılaştım. Nemrut Dağı'na ilk defa geldim ve hayran kaldım." dedi.

- "Hiç bu kadar heyecanlanacağımı düşünmemiştim"

Kocaeli'den gelen Yasemin Yılmaz ise Nemrut Dağı'nı ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Nemrut Dağı'ndan çevredeki dağları izlemek çok güzel bir duygu. Buraya çıkarken yorucu bir yolculuk yaptık. Güneşin doğuşunu izlemek için zorlu yürüyüşü gerçekleştirdim. Nemrut heykellerini inceleme fırsatı buldum. Evime mutlu şekilde döneceğim." diye konuştu.