HABER

Nemrut Dağı bayramda konuklarını ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı konuklara ev sahipliği yaptı - İstanbul'dan Nemrut Dağı'nı ziyarete gelen Suna Keleş: - "Çok güzel bir manzara ile karşılaştım. Nemrut Dağı'na ilk defa geldim ve hayran kaldım" - Ankara'dan gelen Yusuf Demirci: - "Nemrut Dağı'nın tarihi ve kültürel havasını tatmak istedik. Eşsiz bir manzara var. Hiç bu kadar heyecanlanacağımı düşünmemiştim"

KEMAL KARAGÖZ - Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olan Nemrut Dağı, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, bayram tatili boyunca yaklaşık 20 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Güneşin doğuşunu izlemek için gece geç saatlerde yola çıkan yerli ve yabancı turistler, gün doğumundan önce vardıkları 2bin 150 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesinde gördükleri manzaraları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

- "Nemrut Dağı'na ilk defa geldim

İstanbul'dan ziyaret için gelen Suna Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nemrut Dağı tırmanışında 800 metrelik bir yürüyüş yaptıklarını, zorlandıklarını ancak manzaranın buna değdiğini söyledi.

Nemrut Dağı'ndaki heykellerin çok güzel olduğunu ifade eden Keleş, "Çok güzel bir manzara ile karşılaştım. Nemrut Dağı'na ilk defa geldim ve hayran kaldım." dedi.

- "Hiç bu kadar heyecanlanacağımı düşünmemiştim"

Kocaeli'den gelen Yasemin Yılmaz ise Nemrut Dağı'nı ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Nemrut Dağı'ndan çevredeki dağları izlemek çok güzel bir duygu. Buraya çıkarken yorucu bir yolculuk yaptık. Güneşin doğuşunu izlemek için zorlu yürüyüşü gerçekleştirdim. Nemrut heykellerini inceleme fırsatı buldum. Evime mutlu şekilde döneceğim." diye konuştu.

Ankara'dan Nemrut Dağı'na güneşin doğuşunu izlemeye gelen Yusuf Demirci ise dağda bir arkadaşıyla kamp yaptığını ve unutulmaz bir gece yaşadığını dile getirdi. Nemrut Dağı'nda tarihi ve kültürel havayı tatmak istediklerini anlatan Demirci, "Eşsiz bir manzara var. Hiç bu kadar heyecanlanacağımı düşünmemiştim." ifadelerini kullandı.

- "Gerçekten harika bir yer"

Eşiyle birlikte Ankara'dan Nemrut Dağı'na geldiğini anlatan Seçil Singlen de "30 yıl önce üniversite yıllarında Nemrut Dağı'na gelmiştim. Eşimin de görmesini çok istedim. Eşim İsveçli. Nemrut Dağı'nı kendisine anlata anlata bitiremedim. Gün doğumunu izlemek için Nemrut Dağı'na geldik. Zorlu yürüyüşü gerçekleştirdik. Gerçekten harika bir yer. Bütün yorgunluğunuzu alıyor." diye konuştu.

- 20 bin yerli ve yabancı turist Nemrut Dağı'nı ziyaret etti

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, bu yaz Adıyaman'da turizm sezonunun hareketli geçmesini beklediklerini söyledi.

Kentteki otellerde bayram tatili boyunca doluluk oranının yüzde 100 olduğunu ifade eden Ekinci, "Yatak kapasitesinin artması durumunda daha çok turist Nemrut Dağı'na gelecektir. Bu yıl Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen turistler Nemrut Dağı'nı ziyaret etmeyi ihmal etmedi. 9 günlük tatil boyunca 20 bin yerli ve yabancı turist Nemrut Dağı'nı ziyaret etti." dedi.

PARTNER Kendilerinden geçtiler! Gençlerin çılgın eğlencesi Kendilerinden geçtiler! Gençlerin çılgın eğlencesi
TİKA’dan, Gineli engelli ve yetimlere temiz içme suyuTİKA’dan, Gineli engelli ve yetimlere temiz içme suyu
Haziran ayında kayak keyfiHaziran ayında kayak keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Nemrut Dağı yerli ve yabancı turist

En Çok Okunan Haberler

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
67 yıl sonra fark edildi! Manisa'daki caminin kıblesi yanlış yöndeymiş...

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

İstanbul'da İETT otobüsü tarlaya girdi

İstanbul'da İETT otobüsü tarlaya girdi

Bu ev 360 derece dönüyor!

Bu ev 360 derece dönüyor!

Bakanlıktan Pençe Harekâtı açıklaması: Hedefler vuruldu

Bakanlıktan uyurdu: Hedefler vuruldu

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu

Günlük burç yorumları 10 Haziran Pazartesi - Ay, Başak burcunda ilerliyor!

Ay, Başak burcunda ilerliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.