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Nemrut Dağı’nda mahsur kalan turistler iş makineleriyle taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 15:17 | Son Güncelleme

Nemrut Dağı ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle zirvede mahsur kalan turistler iş makineleriyle kurtarıldı.Adıyaman, Nisan ayında kara kışı yaşıyor.

Nemrut Dağı ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle zirvede mahsur kalan turistler iş makineleriyle kurtarıldı.
Adıyaman, Nisan ayında kara kışı yaşıyor. Mart ayında karayolları ekiplerince yolu kardan temizlenen ve turistlerin ziyaret etmeye başladığı Nemrut Dağı’na dün geceden itibaren başlayan kar yağışı nedeniyle turistler mahsur kaldı. Yüze yakın araçta bulunan yaklaşık bin kişilik turist kafilesi zirveye yakın yere kadar minibüsler ile ilerledi. Ancak kar yağışından dolayı karla kaplanan yolda ilerleyemedi. Yolda kalan araçlar yolun temizlenmesinin ardından geri dönerken, zirvede bulunan kişiler ise kepçeye bindirilerek karşılama merkezinin bulunduğu yere kadar indirildi. Kayan araçlar nedeniyle küçük kazalarda yaşandı.
Kar sadece Nemrut Dağı’nda değil Adıyaman’ın çeşitli ilçelerinde de etkili oldu. Sincik, Çelikhan, Gerger, Besni, Tut ve Gölbaşı ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Kar yağışı ilçe merkezleri ve yüksek tepeleri beyaza bürürken, kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Çocuklar Nisan ayında yağan kar ile dışarı çıkarak kar topu oynadı.

Nemrut Dağı’nda mahsur kalan turistler iş makineleriyle taşındı

Nemrut Dağı’nda mahsur kalan turistler iş makineleriyle taşındı

Nemrut Dağı’nda mahsur kalan turistler iş makineleriyle taşındı

Nemrut Dağı’nda mahsur kalan turistler iş makineleriyle taşındı

Nemrut Dağı’nda mahsur kalan turistler iş makineleriyle taşındı

Nemrut Dağı’nda mahsur kalan turistler iş makineleriyle taşındı

Nemrut Dağı’nda mahsur kalan turistler iş makineleriyle taşındı

Nemrut Dağı’nda mahsur kalan turistler iş makineleriyle taşındı

Nemrut Dağı’nda mahsur kalan turistler iş makineleriyle taşındı

Nemrut Dağı’nda mahsur kalan turistler iş makineleriyle taşındı

Nemrut Dağı’nda mahsur kalan turistler iş makineleriyle taşındı

Nemrut Dağı’nda mahsur kalan turistler iş makineleriyle taşındı

Nemrut Dağı’nda mahsur kalan turistler iş makineleriyle taşındı

Nemrut Dağı’nda mahsur kalan turistler iş makineleriyle taşındı

Nemrut Dağı’nda mahsur kalan turistler iş makineleriyle taşındı
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