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Neopolis, küçük heykeltıraşları ağırladı

31.10.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3.Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu çerçevesinde düzenlenen ’Çocuk Kil Atölyesi’ Kuşadalı öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Neopolis, küçük heykeltıraşları ağırladı

Kuşadası’nın farklı okullarından gelen 80 öğrenci sempozyumun heykeltıraşları eşliğinde kilden şekiller yaparak keyifli vakit geçirdi.

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde Bayraklıdede Mahallesi’ndeki eski deve güreşi arenasında düzenlenen 3. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumunda son günlere gelindi.

Heykeltıraşların ‘Müzik’ temasıyla yonttuğu eserler sergilenerek Kuşadalıların beğenisine sunulacak. Sempozyum heykeltıraşlarından Bettino Francini çocukların eserlerini yorumlayarak, "Geleceğin Michelangelo’ları Kuşadalı öğrencilerden çıkabilir” dedi.

Kil atölyesine iki grup halinde katılan 80 öğrenci, önce heykeltıraşların eserlerini inceleyerek bilgi aldı. Atölyede gün boyunca keyifli vakit geçiren öğrenciler, heykeltıraşlar eşliğinde hayal ettikleri eserleri tasarladılar. Çocuk Kil Atölyesi 2 Kasım’da yapılacak etkinlikle sona erecek.

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