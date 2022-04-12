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Nepal, döviz rezervlerinin düşmesi üzerine lüks ürünlerin ithalatına sınırlama getirdi

12.04.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası'nın verilerine göre ülkenin döviz rezervleri şubat ortasına kadar olan yedi aylık dönemde yüzde 16'dan fazla azalarak 9,59 milyar dolara düştü.

Nepal, döviz rezervlerinin düşmesi üzerine lüks ürünlerin ithalatına sınırlama getirdi

Nepal hükümeti, döviz rezervlerinin düşmesi üzerine araba, kozmetik ve altın dahil temel ihtiyaç maddesi olmayan ürünlerin ithalatına sınırlama getirdi.

Karar, ülkenin turizm gelirlerinin düşmesi ve yurt dışında yaşayan Nepallilerin gönderdikleri paranın azalması sonrası ülkenin borçlarının arttığı bir dönemde alındı.

Nepal Merkez Bankası Başkanı Maha Prasad Adhikari geçen hafta görevinden alınmıştı.

50 lüks ürün

Merkez Bankası'nın verilerine göre ülkenin döviz rezervleri şubat ortasına kadar olan yedi aylık dönemde yüzde 16'dan fazla azalarak 9,59 milyar dolara düştü.

Aynı dönemde yurt dışında yaşayan Nepallilerin ülkelerine gönderdiği para da yaklaşık yüzde 5 oranında azaldı.

Merkez Bankası'nın sözcü yardımcısı Narayan Prasad Pokharel, Reuters ajansına ülkenin döviz rezervlerinin baskı altında olduğunu belirterek "temel ürünlerin arzını etkilemeyecek şekilde elzem olmayan ürünlerin ithalatını sınırlamamız gerekiyor" dedi.

Pokharel, ithalatçıların Merkez Bankası üzerinden paralarını peşin ödemeleri koşuluyla 50 lüks ürünü getirebileceklerini söyledi ancak bu ürünlerin ne olduğunu açıklamadı.

Sözcü yardımcısı "Bu yasak değil, caydırıcılık" dedi.

Nepal Maliye Bakanlığı, Pazartesi günü devletin borçalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 43'e çıktığını açıkladı. Bunda Covid-19 salgınının ekonomiye etkilerini sınırlamak için kamu harcamalarının artırılmasının rolü olduğu belirtiliyor.

Bakanlığın açıklamasında ekonomik göstergelerin "normal" olduğu ancak "dış sektörlerdeki baskılar nedeniyle ithalatı düzenlemek ve döviz rezervlerini artırmak için bazı adımlar atma ihtiyacı doğduğu" kaydedildi.

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