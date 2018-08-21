Nepal İslam Birliği Vakfı Müslümanların yaralarını sarıyor

Vakıf bünyesinde gönüllü ve maaşlı olarak faaliyet gösteren yaklaşık 150 kişi olduğunu kaydeden Alam, "Bu vakıf Nepal'deki Müslümanların ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet gösteriyor. Buradaki çalışmalarımızla onların ciddi bir şekilde ihtiyaç duyduğu kültür, eğitim ve medeniyet alanındaki eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

MUHAMMED EMİN CANİK - Nepal İslam Birliği Vakfı (İslami Sangh Nepal) Başkanı Khurshid Alam, "Bu vakıf Nepal'deki Müslümanların ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet gösteriyor. Çalışmalarımızla onların ciddi bir şekilde ihtiyaç duyduğu kültür, eğitim ve medeniyet alanındaki eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Alam, Nepal'deki Müslüman halkın fakirlik ve devlet tarafından resmi olarak tanınmamaları gibi çeşitli sıkıntılara maruz kaldığına dikkati çekerek, "Buradaki Müslümanlar İslam'ı iyi anlayamıyor ve yaşayamıyor. Çünkü gerekli eğitimi alamıyor. Ülkede okuma yazma oranı yüzde 60'larda, Müslümanların okuma yazma oranı ise sadece yüzde 40 civarında. Yani çoğunluğu okuyamıyor, bu da büyük bir problem. Bir de son zamanlarda işsizlik nedeniyle Ortadoğu ülkelerine artan göç problemi var." ifadelerini kullandı.

Khurshid Alam, vakfın ülkenin birçok yerinde hizmet verdiğine işaret ederek, "Bünyemizde faaliyet yürüten birçok dernek var. Mesela, Al-Hira Eğitim Birliği sayesinde ülkenin çeşitli yerlerinde 4 bin öğrenciye hizmet veren 12 okulu yönetiyoruz." dedi.

Nepal'deki Müslüman yetimlerle de ilgilendiklerini belirten Alam, yetimlere kalacak yer sağladıklarını ve okullarda verdikleri eğitimlerle kendilerini geliştirmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Alam, İslam'ı yeni seçen kişiler için İnsani Gelişim Akademisini (HuDa) kurduklarını dile getirerek, "Burada sonradan İslam'ı kabul eden kişiler toplum ve aileleri tarafından dışlanabiliyor. Bunun için HuDa'yı kurma ihtiyacı duyduk. Bu sayede hem onların topluma kazandırılmasına hem de iş bulmalarına katkı sağlıyoruz." şeklinde konuştu.