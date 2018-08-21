Nepal İslam Birliği Vakfı Müslümanların yaralarını sarıyor

MUHAMMED EMİN CANİK - Nepal İslam Birliği Vakfı (İslami Sangh Nepal) Başkanı Khurshid Alam, "Bu vakıf Nepal'deki Müslümanların ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet gösteriyor. Çalışmalarımızla onların ciddi bir şekilde ihtiyaç duyduğu kültür, eğitim ve medeniyet alanındaki eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz." dedi.
Alam, Nepal'de uzun yıllardır hizmet veren vakfın Müslümanların hayat standartlarını yükseltmek için kurulduğunu belirterek, yürüttükleri faaliyetleri vakfın başkent Katmandu'daki merkez ofisinde AA muhabirine değerlendirdi.
Alam, vakıflarının 1985'te kurulduğunu anlatarak, "Başlıca kuruluş amacımız, insanları İslam'a davet etmek, Müslüman halkın sorunlarını çözmek ve insanları her türlü ön yargıdan uzaklaştırmak." dedi.
Vakıf bünyesinde gönüllü ve maaşlı olarak faaliyet gösteren yaklaşık 150 kişi olduğunu kaydeden Alam, "Bu vakıf Nepal'deki Müslümanların ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet gösteriyor. Buradaki çalışmalarımızla onların ciddi bir şekilde ihtiyaç duyduğu kültür, eğitim ve medeniyet alanındaki eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Alam, Nepal'deki Müslüman halkın fakirlik ve devlet tarafından resmi olarak tanınmamaları gibi çeşitli sıkıntılara maruz kaldığına dikkati çekerek, "Buradaki Müslümanlar İslam'ı iyi anlayamıyor ve yaşayamıyor. Çünkü gerekli eğitimi alamıyor. Ülkede okuma yazma oranı yüzde 60'larda, Müslümanların okuma yazma oranı ise sadece yüzde 40 civarında. Yani çoğunluğu okuyamıyor, bu da büyük bir problem. Bir de son zamanlarda işsizlik nedeniyle Ortadoğu ülkelerine artan göç problemi var." ifadelerini kullandı.
Khurshid Alam, vakfın ülkenin birçok yerinde hizmet verdiğine işaret ederek, "Bünyemizde faaliyet yürüten birçok dernek var. Mesela, Al-Hira Eğitim Birliği sayesinde ülkenin çeşitli yerlerinde 4 bin öğrenciye hizmet veren 12 okulu yönetiyoruz." dedi.
Nepal'deki Müslüman yetimlerle de ilgilendiklerini belirten Alam, yetimlere kalacak yer sağladıklarını ve okullarda verdikleri eğitimlerle kendilerini geliştirmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Alam, İslam'ı yeni seçen kişiler için İnsani Gelişim Akademisini (HuDa) kurduklarını dile getirerek, "Burada sonradan İslam'ı kabul eden kişiler toplum ve aileleri tarafından dışlanabiliyor. Bunun için HuDa'yı kurma ihtiyacı duyduk. Bu sayede hem onların topluma kazandırılmasına hem de iş bulmalarına katkı sağlıyoruz." şeklinde konuştu.
Kadınlar için el sanatları ve eğitim seminerleri gibi farklı alanlarda da çalıştıklarını anlatan Alam şöyle devam etti:
"Haftada bir gün radyo bir gün de televizyon programı düzenleyerek burada İslam'ı anlatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda farklı dinin temsilcileriyle de bir araya geliyoruz. Mesela, ötekileştirme ve dini sebeplerden meydana gelen şiddet olaylarını beraber kınıyoruz."
- "Depremden sonra Nepal’e yardım için ilk Türkler geldi"
Alam, ülkede 2015'de meydana gelen ve 8 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremde birçok kişiye yardımda bulunduklarını belirterek, "Depremden sonra Nepal'e ilk Türk yetkililer ve sivil toplum örgütleri geldi. Hatta onları ben karşıladım. Buradaki mağdur halka yardımlar yapıldı." dedi.
Alam, o dönemde herkesin dayanışma içinde olduğunu, din ve ırkla ilgili hiçbir ayrım yapılmadan depremde zarar görenlere gerekli yardımın yapıldığını sözlerine ekledi.
Hindistan ile Çin arasında yer alan Güney Asya ülkesi Nepal’de 26 milyonu aşkın kişi yaşıyor. Ülkenin yüzde 80’i Hinduizm, yüzde 9’u Budizm yaklaşık yüzde 5’i de İslam'ı benimsemiş. Çoğunlukla ülkenin güneyinde yaşayan Müslüman halk, genellikle hayvancılık ve küçük işletmelerle geçimini sağlıyor.
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