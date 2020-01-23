HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nepal'de kayıp dağcıları arama çalışmaları sona erdirildi

Nepal'de kayıp dağcıları arama çalışmaları sona erdirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:21 | Son Güncelleme

Nepal'de kayıp dağcıları arama çalışmaları sona erdirildi

KATMANDU (AA) - Nepal'in Annapurna bölgesinde çığ düşmesi sonucu kaybolan rehber ve dağcıları arama çalışmaları sona erdirildi.

Nepalli yetkililer, tüm çabalara rağmen Anna Purna Dağı'nda 3 bin 230 metredeki kamp yerine düşen çığın ardından kaybolan 4 Güney Koreli dağcı ve 3 Nepalli rehberin nerede olduklarına dair hiçbir ipucu bulamadıklarını belirtti.

Geçen cumadan bu yana kötü hava şartları ve küçük çığlara rağmen kayıp dağcıları bulmak için devam eden arama kurtarma çalışmaları, bugün sona erdirildi.

- Düşen çığ sonucu kayboldular

Geçen hafta cuma günü, Himalayalar'ın en yüksek zirvelerinden olan Annapurna Dağı yakınlarında 3 bin 230 metredeki kamp yerinde yoğun kar yağışının ardından düşen çığ sonucu, 4 Güney Koreli dağcı ve 3 Nepalli rehber kaybolmuştu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı 30'lu ve 50'li yaşlarındaki iki kadınla, 50'li yaşlarındaki iki erkekten oluşan Güney Koreli dağcı ekibinin Nepal'de gönüllü hizmet yapan öğretmenler olduğunu açıklamıştı.

Nepal'de Annapurna bölgesinde 2014'te yaşanan çığ felaketinde yaklaşık 40 dağcı yaşamını yitirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılarYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılar
Eşini öldüren doktor, hastalığı nedeniyle götürüldüğü hastanede öldüEşini öldüren doktor, hastalığı nedeniyle götürüldüğü hastanede öldü
Çankırı'da sobadan zehirlenen çift toprağa verildiÇankırı'da sobadan zehirlenen çift toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dağcılık kayıp dağcılar nepal

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Manisa'da bir deprem daha!

Manisa'da bir deprem daha!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp etti!

Kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp etti!

Bolu-Karabük yolunda zincirleme kaza! Trafik durdu

Zincirleme kaza yolu kapattı! Trafik durdu

İstanbul'a kar yağacak mı? Hangi ilçelerde kar etkili olacak? Bünyamin Sürmeli tek tek ilçe adlarını saydı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Canlı yayında açıkladı

Cinsel saldırı, gasp, şantaj... Antalya'daki iğrenç olayda gözaltılar var

Cinsel saldırı, gasp, şantaj... Antalya'daki iğrenç olayda gözaltılar var

Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi!

Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi!

Ateşe verilen evde hayatını kaybeden Gamze Esen'in annesi cenazede baygınlık geçirdi

Gamze Esen'in annesinin feryadı yürek dağladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.