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Nepal'de otobüs kazası: 18 ölü, 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 20:31 | Son Güncelleme

Nepal'de otobüs kazası: 18 ölü, 13 yaralı

KATMANDU (AA) - Nepal'de bir yolcu otobüsünün dağlık yolda uçuruma yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Polis, Arghakhanchi bölgesine bağlı Narpani köyünde, şoförünün araç kontrolünü kaybettiği otobüsün yoldan çıkarak yüzlerce metre yuvarlandığını açıkladı.

Kazada 7'si kadın 18 kişinin öldüğünü kaydeden polis, yaralı 13 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

Kurtarma çalışmalarına polis, asker ve köylülerin katıldığı aktarıldı.

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nepal OTOBÜS

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