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Nepal’de Rato Machhindranath Festivali’ne polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 20:33 | Son Güncelleme

Nepal’de korona virüs salgını nedeni ile yasaklanan Rato Machhindranath Festivali’ni kutlamak isteyen gruba polis müdahale etti.Nepal’in Lalitpur şehrinde her yıl Nisan ayında yapılan şehrin en büyük dini etkinliği ve festivali olan Rato Machhindranath bu yıl korona virüs salgını ile mücadele kapsamında birçok kez ileri bir tarihe ertelendi.

Nepal’de korona virüs salgını nedeni ile yasaklanan Rato Machhindranath Festivali’ni kutlamak isteyen gruba polis müdahale etti.
Nepal’in Lalitpur şehrinde her yıl Nisan ayında yapılan şehrin en büyük dini etkinliği ve festivali olan Rato Machhindranath bu yıl korona virüs salgını ile mücadele kapsamında birçok kez ileri bir tarihe ertelendi. Ertelemelerden sıkılan ve festivali kutlamak isteyen yüzlerce kişi sokaklara indi. Polis, salgın tedbirlerine uymayan gruba müdahale ederken, göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı. Hükümet, korona virüs salgının yayılmasını engellemek amacı ile bu yıl birçok dini ve kültürel etkinliği yasaklarken, yasaklara uymayanlara ise polis müdahale etti.

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