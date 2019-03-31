Nepal'de yağmur fırtınası: 20 ölü

KATMANDU (AA) - Nepal'in güneyinde etkili olan yağmur fırtınasında ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Hükümet yetkilisi Rajesh Poudel, başkent Katmandu'ya yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Bara bölgesindeki pek çok köyde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını belirtti.

Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade eden Poudel, polis ve kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ancak gece olması nedeniyle kurtarma çalışmalarının zor ilerlediğini dile getirdi.

