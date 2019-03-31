HABER

Nepal'de yağmur fırtınası: 20 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 21:47 | Son Güncelleme

Nepal'de yağmur fırtınası: 20 ölü

KATMANDU (AA) - Nepal'in güneyinde etkili olan yağmur fırtınasında ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Hükümet yetkilisi Rajesh Poudel, başkent Katmandu'ya yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Bara bölgesindeki pek çok köyde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını belirtti.

Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade eden Poudel, polis ve kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ancak gece olması nedeniyle kurtarma çalışmalarının zor ilerlediğini dile getirdi.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Burdur'da CHP'li Ercengiz kazandıBurdur'da CHP'li Ercengiz kazandı
Bingöl'de AK Parti'li Arıkan kazandıBingöl'de AK Parti'li Arıkan kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nepal

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Gaziantep'te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.