Nerdeyse ölüyordu! Cinsiyet değiştirerek vücudunun tamamını dövmeyle kaplattı

Üniversite öğrencisi olduğu yıllarda Nikki Chu, hastalıklı bir taciz saldırısına uğradıktan sonra neredeyse ölüyordu. Trans model olarak hayatını devam ettiren Chu, yaşıtları tarafından yakılığ dövüldükten sonra vücudunun her yerinde morluklar oluştu. Yaralarını kapatmak için vücudunun %90’ını dövmelerle kapladı. Yaşadığı zor günleri atlattıktan sonra Chu daha öz güvenli ve mutlu olduğunu söyleyerek herkese kendisini sevmesi için bir yol bulmasını öğütledi.

“KENDİMİ TANIYAMADIM”

Filipinler’de yaşadığı sırada bağlı bulunduğu üniversitedeki bir topluluğa girmek için çabaladığını dile getiren Chu, o dönemde yaşıtlarının saldırısına uğradığını söyledi. Vücudundaki yara izlerini kapatmak için dövme yaptırmaya karar verdiğini ifade eden Chu ilk olarak hayatını tanımladığı için bir anka kuşu dövmesi yaptırdı. Chu, “Muhtemelen tüm ülkede %90’ı dövmeli olan tek trans bireyim. Dövmelerim vücudumdaki birçok kusuru gizledi” dedi.

Otel ve restoran işletmeciliği derecesini aldıktan sonra Chu, İsviçre’te taşınmadan önce Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. 49 yaşındayken cinsiyet değiştirme operasyonu oldu. Chu, “Çok mutlu bir eşcinsel adamdır ve 14 yıldır Filipinli bir sevgilim vardı. Ancak bir gün uyandım ve aynaya baktığımda kendimi tanıyamadım. Benim hikâyem hayatı boyunca kadın olmak isteyen ama buna cesaret edemeyen bir adamı anlatıyordu” diye konuştu.

“AİLEM BENİMLE KONUŞMUYOR”

Cinsiyet değiştirme operasyonun sonrasında ailesi ve erkek arkadaşının kendisiyle iletişimi kestiğinden söz eden Chu, oldukça zor bir karara imza attı. Cinsiyet değiştirme dahil olmak üzere bir dizi estetik operasyon geçirdi. Geçirdiği operasyonların sonrasında İsviçre’ye taşınan Chu, OnlyFans sayfası sayesinde gelirinin arttığından söz etti.



