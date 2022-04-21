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Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı 2022? Nescafe çekilişi yapıldı mı, ne zaman yapılacak? İsim listesi belli oldu mu?

21.04.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı ile geçtiğimiz yıl da yoğun ilgi gösterilen çekilişe ilişkin detaylar, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Söz konusu çekilişe katılımda bulunan kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı 2022? Nescafe çekilişi yapıldı mı, ne zaman yapılacak? İsim listesi belli oldu mu? sorularının yanıtına ve isim listesi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı 2022? Nescafe çekilişi yapıldı mı, ne zaman yapılacak? İsim listesi belli oldu mu?

Nescafe çekiliş sonuçları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bu yıl başlatılan ve her hafta 5 talihli vatandaşa 5 bin Türk Lirası değerinde Gold Kart kazanma şansı verilen çekiliş için başvurular sürüyor. Katılım sağlayan vatandaşlar Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı 2022? Nescafe çekilişi yapıldı mı, ne zaman yapılacak? İsim listesi belli oldu mu? sorularının yanıtını merak ediyor. İsim listesi sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde.

NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022?

Nescafe, bu senenin başında yepyeni bir kampanya başladı. Paketten çıkan şifre ile çekilişe katılan 5 kişiye her hafta 5 bin Türk Lirası değerinde Gold Kart kazanma hakkı veriliyor.

Nescafe Gold'un 9. dönem ası altında gerçekleştireceği çekiş 22 Nisan Cuma günü yapılacak.

NESCAFE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

22 Nisan 2022 Pazar günü yapılacak olan Nescafe çekilişinin saat 10:00'da noter huzurunda gerçekleştirileceği açıklandı.

Nescafe'nin katılımcıları için başlattığı kampanyanın sonunda gerçekleştirilecek olan 21. dönem çekilişi tüm katılımcılar ile birlikte gerçekleştirilecek.

  1. dönem çekilişinde 1 kişi BMW 218i Gran Coupe Sport Line 2021 Model araç kazanacak.

Yapılan açıklamaya göre çekiliş tarihleri şu şekilde:

9.Dönem: 11.04.2022-17.04.2022,

10.Dönem: 18.04.2022-24.04.2022,

11.Dönem: 25.04.2022-01.05.2022,

12.Dönem: 02.05.2022-08.05.2022,

13.Dönem: 09.05.2022-15.05.2022,

14.Dönem: 16.05.2022-22.05.2022,

15.Dönem: 23.05.2022-29.05.2022,

16.Dönem: 30.05.2022 -05.06.2022,

17.Dönem: 06.06.2022-12.06.2022,

18.Dönem: 13.06.2022-19.06.2022,

19.Dönem: 20.06.2022-26.06.2022,

20.Dönem: 27.06.2022 -03.07.2022,

21.Dönem: 14.02.2022-03.07.2022

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