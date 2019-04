Neşeli Otlar Festivali'nde eğlencenin tadını çıkardılar

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesindeki Karacaağaç Mahallesi'nde, bu yıl 5'inci kez düzenlenen Neşeli Otlar Festivali'ndeki konser ve çeşitli gösteriler, ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşattı. Festivale katılanlar, mahallelerdeki organik otlardan yapılan yemeklerin tadına bakma fırsatı bulurken, arapsaçı, ebegümeci, labada, sarmaşıkotu semizotu, gelincik otu, hardal otu, yaban sarımsağı, ısırgan gibi otlar tüketiciyle buluştu.

Neşeli Otlar Festivali, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen ziyaretçileri Karacaağaç Mahallesi'nde buluşturdu. Festivale güzel havanın tadını çıkararak pazar gününü sevdikleriyle geçirmek isteyen birçok kişi akın etti. Doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyen ziyaretçiler festivalde Karacaağaç Köyü'nde yetişen ot yemeklerinin tadına bakma fırsatı buldu. Organik zeytinyağı ile hazırlanan yemekleri deneyenler, mahallenin sokaklarında kurulan pazarda da yiyecek ve el emeği birçok ürünü satın aldı. Öte yandan köy meydanında düzenlenen konser, ve gösterilerle ziyaretçiler eğlenceye doydu. Buca Karacaağaç Köyü Muhtarı Dursun Atagün'ün de dans ederek katıldığı gösterilerde katılımcılar doyasıya eğlendi. Pazar günü boyunca süren festivalde arapsaçı, ebegümeci, labada, sarmaşıkotu semizotu, gelincik otu, hardal otu, yaban sarımsağı, ısırgan gibi otlar tüketiciyle buluştu.

'ÜLKENİN HER YANINDAN GELENLER OLDU'

Buca Karacaağaç Köyü Muhtarı Dursun Atagün, sadece İzmir'den değil ülkenin dört bir yanından ziyaretçilerin festivale katıldığını belirterek, "Bu yıl festivali Karacaağaç Köy Muhtarlığı olarak yaptık. Buca Belediyesi, seçimler yeni olduğu için bütçe oluşmadığından destek veremeyeceğini iletti. Biz de festivalin mutlaka yapılması gerektiğini düşündüğümüz için kendi bütçemizle düzenledik. Festivalde her hafta kurduğumuz, İyi Tarım Köy Pazarımız vardı. Festivalle köyümüzü tanıtmaya çalıştık. El işleri tezgahları, hediyelik eşyalar, oyuncaklar ve yiyecek tezgahlarımız vardı. Sanatçı ve şovmenler sahne aldı. Şovmen arkadaşımız sahnede anons ettiğinde, sadece İzmir değil Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ziyaretçilerin olduğunu gördük. İllerin isimleri söylendiğinde misafirlerimiz el kaldırdılar. Bu durum bizi çok mutlu etti. Hepsini çok iyi ağırladık, eğlendirdik" diye konuştu.

KARAAĞAÇ KÖYÜ ISPANAK VE KEKİĞİ İLE ÜNLÜ

Festivalde yabani kekik, adaçayı, dereotu, ebegömeci, nane, kuzukulağı satışı yapan Dürdane Sekmen, "Festival oldukça güzel geçti ancak geçen senelere göre satışlar daha azdı. Ben Karacaağaç'ta yaşıyorum, bu yüzden 5 festivale de her seferinde katıldım. Festival köyümüz için çok faydalı. Köyü bilmeyenler geliyor öğreniyor, köyümüz şenleniyor. Hem ruhsal olarak rahatlıyoruz, enerji depoluyoruz hem de ekonomik yönden rahatlıyoruz" dedi.

Karacağaç'ta yaşayan Rahime Korkmaz, "Karabaş otlarımız var, develiğimiz, arapsaçımız var. Karacaağaç özellikle ıspanak ve kekiği ile ünlüdür. Bugün satışlarımız çok güzeldi. Allah bereket versin. Festival bize renk getiriyor. En çok arapsaçı satışı yaptım" diye konuştu. Doğal ürünlerin satışını yapan Mesude Atagül, "Festival çok güzel gidiyor. Daha öncekiler de çok güzeldi. Çok memnunum. Buralar hareketleniyor daha çok tanıtım oluyor. Müşterilerimiz artıyor. Ben stantta tereyağı, yumurta, baklava satışı yapıyorum. İneklerimiz, tavuklarımız var ürünlerimizin hepsi doğal" diye konuştu.

KATILIMCILARDAN TAM NOT ALDI

Festivali gezmek için İzmir'den gelen Duygu Kurşun, "Tam enginar mevsimi olduğu için bugün enginar, bakla, karabaş otu, şevketibostan satın aldım. Tam Ege otlarını almış oldum. Festival alanının bu kadar kalabalık olacağını hiç hayal etmemiştim. Hava çok güzeldi, Pazar günümüzü böyle değerlendirdik. Eğlenceler çok güzel, müthiş bir kalabalık var bu yüzden festival güzel geçiyor. Her sene mutlaka festivale katılıyorum. Bu yıl çok daha kalabalık olduğunu düşünüyorum" dedi.

Festivale tesadüfen geldiğini belirten Fadime Okaç ise "Çok güzel geçti. Biz tesadüfen festivale geldik ama inanın çok mutlu oldum, çok sevdim, çok eğlendim. Seneyi iple çekiyorum. Ayrancılar'dan Demirciköyü tarafına kahve içmeye çıktık, sonra tesadüfen kalabalığı görünce festivale bakmak istedik. Çocuklarım, torunlarım, komşularım kalabalık bir grup olarak geldik. Şarkılarla eğlencelerle bütün gün dans ettik çok keyifliydi" diye konuştu.