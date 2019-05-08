Nesli koruma altındaki caretta carettaların yuvalama alanı temizlendi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için tüm dünyada uluslararası yasalarla korunan caretta carettaların yumurtlama alanındaki sahil temizlendi.

Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz 3'üncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği öncülüğünde; İspanya, İtalya, Portekiz, Ukrayna ve Makedonya'dan gelen yabancı öğrenciler ile Kazanlı Abdülkadir Perşembe Vakfı Lisesi, Kazanlı Ortaokulu ve Bahçeşehir Koleji'nden 350 öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla nesli koruma altındaki caretta carettaların yumurtlama alanlarından biri olan Kazanlı sahilinde temizlik yapıldı. Her yıl düzenlenen etkinliğe; Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Başkan Yardımcısı Sabahiddin Yeşiloğlu, belediye personeli, dernek yetkilileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Başkan Gültak, Kazanlı ve Karaduvar sahillerinin kent sakinleri için önemli değerler olduğunu belirterek, "Çevre ve yaşanılabilir bir dünya çok önemli. Bu doğa ve çevre, bize atalarımızdan miras kaldı. Bizler de gençlerimize, çocuklarımıza miras bırakacağız. Tabi yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir çevre olabilmesi için de dünyaya çok iyi bakmamız, ona iyi davranmamız gerekiyor. Maalesef kimyasal atıklar, plastikler ve piller doğada çok geç çözünüyor ve bu atıklar kanserojen maddeler. Dolayısıyla biz nasıl ki atalarımızdan daha güzel ve temiz bir dünya istediysek, çocuklarımıza da daha temiz, yaşanabilir; doğanın ve suyun temiz olduğu bir dünya ve çevre bırakmak da en büyük görevimiz. Böylesi anlamlı bir çalışmaya imza atan derneğimizi tebrik ediyorum. Belediye olarak var gücümüzle derneğimizin yanında yer alacağım" diye konuştu.

Dernek Başkanı Seyhan Akdoğan da gönüllülük projeleri sayesinde son 8 yılda 700 yabancı öğrenciyi Mersin'de ağırladıklarını belirterek, "Her yıl yabancı ülkelerden gelen öğrenciler ve Kazanlı ve Mersin’de öğrenim gören çocuklarla birlikte sahilde temizlik çalışması yaptık. Bu sahilimiz, nesli koruma altına alınan deniz kaplumbağalarının da üreme alanı ve bu nedenle de dünya çapında büyük bir önem taşıyor. Bu yıl yaşanan aşırı yağışlar ve selden dolayı Kazanlı sahilinde maalesef daha fazla bir kirlilik yaşandı" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Gültak ve beraberindekiler, öğrencilerle birlikte caretta carettaların önemli yuvalama ve yumurtlama alanlarından biri olan Kazanlı sahilindeki temizlik çalışmasına katıldı. Kilometrelerce uzunluktaki sahilden toplanıp, poşetlere doldurulan kilolarca lastik, plastik, cam ve türlü atık ve çöpler, belediyeye ait iş makineleriyle kamyona yüklenip alındı ve sahil temizlendi.