Nesli tehlike altındaki kuşların uğrak mekanı: Sapanca Gölü

İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü, barındırdığı nesli tehlike altındaki kuş türleriyle de ekosisteme katkı sunuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ile Sakarya Üniversitesinden (SAÜ) bilim insanları, önemli sulak alanlar arasında yer alan Sapanca Gölü'ndeki kuş türleri ve bunların sayılarını belirlemek için çalışma yürütüyor.

Sayım sayesinde, kuş türleri, bu türlere ait kuşların sayılarının yıllara göre değişimi tespit ediliyor, ekosistemi tehdit eden unsurlar varsa bunların ortadan kaldırılması için çalışma yapılıyor.

SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Uzun, AA muhabirine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Şube Müdürlüğü ekibiyle gölde su kuşu sayımı yaptıklarını ve kendilerinin bununla ilgili eğitim verdiğini söyledi.

Kış ortası su kuşu sayımlarının Avrupa menşeli bir organizasyon olduğunu ve 1960'lı yıllarda başladığını belirten Uzun, "Ülkemizde de 40-50 yıldır yapılıyor. Sulak alanlardaki kuşların hem tür hem de birey sayısı bakımından değişimini takip etmek amacıyla yürütülen bir çalışma. Bu çalışmanın özelliği, gölde bir gün sabah 07.00'den hava kararana kadar olan süre içinde hangi türler var ve bu türlere ait kaç birey var, bunun tespit çalışması yapılıyor." diye konuştu.