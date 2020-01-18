HABER
  4. Nesli tehlike altındaki kuşların uğrak mekanı: Sapanca Gölü

Nesli tehlike altındaki kuşların uğrak mekanı: Sapanca Gölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 11:17 | Son Güncelleme

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Sapanca Gölü, nesli tehlike altındaki önemli kuş türlerine ev sahipliği yapıyor - SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Uzun: - "Sapanca Gölü ve yakın çevresinde bir yıllık periyot içinde 68 tür tespit ettik" - "Burası, kuzey-güney, Avrupa-Afrika göçü yapan özellikle su kuşlarının önemli bir kışlama alanı"

İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü, barındırdığı nesli tehlike altındaki kuş türleriyle de ekosisteme katkı sunuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ile Sakarya Üniversitesinden (SAÜ) bilim insanları, önemli sulak alanlar arasında yer alan Sapanca Gölü'ndeki kuş türleri ve bunların sayılarını belirlemek için çalışma yürütüyor.

Sayım sayesinde, kuş türleri, bu türlere ait kuşların sayılarının yıllara göre değişimi tespit ediliyor, ekosistemi tehdit eden unsurlar varsa bunların ortadan kaldırılması için çalışma yapılıyor.

SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Uzun, AA muhabirine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Şube Müdürlüğü ekibiyle gölde su kuşu sayımı yaptıklarını ve kendilerinin bununla ilgili eğitim verdiğini söyledi.

Kış ortası su kuşu sayımlarının Avrupa menşeli bir organizasyon olduğunu ve 1960'lı yıllarda başladığını belirten Uzun, "Ülkemizde de 40-50 yıldır yapılıyor. Sulak alanlardaki kuşların hem tür hem de birey sayısı bakımından değişimini takip etmek amacıyla yürütülen bir çalışma. Bu çalışmanın özelliği, gölde bir gün sabah 07.00'den hava kararana kadar olan süre içinde hangi türler var ve bu türlere ait kaç birey var, bunun tespit çalışması yapılıyor." diye konuştu.

Çalışmanın, verilerin doğruluğu için her yıl yapılmasının önemine değinen Uzun, bu sayede kuş türü ve birey sayılarının değişiminin takip edilebildiğini anlattı.

Kuşların sulak alanlar için önemli biyoindikatörler olduğuna dikkati çeken Uzun, "Kuşların tür ve birey sayısındaki değişimler, o sulak alanın varlığı, doğallığı ve süreçleriyle alakalı bize önemli ipuçları verir." dedi.

Sapanca Gölü'nün Türkiye'nin önemli kuş alanlarından biri olduğunu vurgulayan Uzun, şöyle devam etti:

"Daha önceki çalışmalarımızda, Ramsar kriterlerinden birisi olan, bir günde 20 bin birey sayısını sağladığını tespit etmiştik. Sakarmeke sayısı bakımından yoğun bir özelliğe sahip. Bunun yanında da pek çok su kuşuna kışlama, barınma açısından ev sahipliği yapıyor."

Bir sene sonra aynı gün ve saatte sayımların yapılarak yıllar arasındaki değişimlerin takip edileceğine değinen Uzun, varsa sorun ve çözüm yolları üretilmeye çalışılacağını söyledi.

- "Ördek türleri bakımından zengin"

Uzun, 2010-2011'de gözlemledikleri nesli tehlike altında olan dikkuyruk ördeğinin sayısında artış olduğunu bildirdi.

Sapanca Gölü'nün, bölgedeki en düşük kota sahip yer olduğunu anlatan Uzun, şunları kaydetti:

"Ördek türleri bakımından zengin gölde dikkuyruk türünün olması önemli. Hassas düzeyde nesli tehlike altında olan elmabaş türü de çok görülüyor. Sakarmeke, gölün tamamında oldukça yüksek sayıda. 15 bin civarında saydığımız dönemler oldu. Sapanca Gölü ve yakın çevresinde bir yıllık periyot içinde 68 tür tespit ettik. Bu potansiyelini koruyor. Burası, kuzey-güney, Avrupa-Afrika göçü yapan özellikle su kuşlarının önemli bir kışlama alanı. Göl, su kuşlarına 5 yıldızlı konfor imkanı sunuyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
Boeing 737 Max yazılımında yeni bir sorun daha ortaya çıktıBoeing 737 Max yazılımında yeni bir sorun daha ortaya çıktı
Balkonda yanan mangal itfaiyeyi alarma geçirdiBalkonda yanan mangal itfaiyeyi alarma geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dikkuyruk Ördeği Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü eko sistem Elmabaş içme suyu kaynağı Kocaeli nesli tehlike altındaki kuş türleri Ramsar kriterleri sakarmeke Sakarya Üniversitesi Sapanca Gölü SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. D

En Çok Okunan Haberler

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahşan Ecevit'in cenaze töreni ne zaman, nerede? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Rahşan Ecevit' mesajı!

Satışları yüzde 80 arttı! Müziğin sesini duyan simit almaya koşuyor

Müziğin sesini duyan simit almaya koşuyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! uyku odaları hizmete girdi (Uyku odalarının saati ne kadar?)

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Asırlık dedeye doğum günü sürprizi! 100. yaş pastası

Asırlık dedeye doğum günü sürprizi! 100. yaş pastası

Kartal'daki sahilde yürüyüş yapanlar fark etti! Denizden kadın cesedi çıkartıldı

Kartal'daki sahilde yürüyüş yapanlar fark etti!

İSTOÇ esnafı hırsızlardan bıktı

Bıktılar! 10 kere gelip 250 bin lira aldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.