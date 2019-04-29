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Nesli tehlike altındaki üveyik ve elmabaş patka vurulmasın çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 13:05 | Son Güncelleme

HER yıl ava açılacak canlı türlerini belirleyen Merkez Av Komisyonu'nun bu sene belirlediği yeni listede bulunan ancak nesli küresel ölçekte tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patka avının tamamen yasaklanması için birçok dernek ve platform tarafından ortaklaşa bir imza kampanyası başlatıldı.

Nesli tehlike altındaki üveyik ve elmabaş patka vurulmasın çağrısı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - HER yıl ava açılacak canlı türlerini belirleyen Merkez Av Komisyonu'nun bu sene belirlediği yeni listede bulunan ancak nesli küresel ölçekte tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patka avının tamamen yasaklanması için birçok dernek ve platform tarafından ortaklaşa bir imza kampanyası başlatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu'nun her yıl mayıs ayında toplanarak, sene içerisinde avına izin verilecek canlı türleri ve alanlarını belirlediği listeyle ilgili 19 sivil toplum örgütü, nesli tehlike altındaki kuşların vurulmaması için ortak çağrıda bulundu. Ortaklaşa imza kampanyasını başlatan 19 dernek ve platform içerisinde şunlar bulunuyor: AKFOD, Alakır Nehri Kardeşliği, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Cahide Derneği, Doğa Derneği, Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, HAYTAP, Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER), Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi, Kızılkaya Yenidünya Derneği, KİHAYKO, Kuzey Ormanları Savunması, MAGMA Dergisi, Orhanlı Köyü Kültür Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Orman Melekleri, Simurg Kuş Yuvası Derneği, Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD), TTKD ve WWF-Türkiye.
HER YIL 12-38 MİLYON ARASI KUŞ AVLANIYOR
Komisyonun görevlerinden birinin de korunacak türleri belirlemek olduğuna işaret edilen açıklamada, geçen yıllarda nesli küresel ölçekte tehlike altındaki kuş türleri olan üveyik ve elmabaş patkanın avının serbest bırakıldığı belirtildi. Bu iki türün avının tamamen yasaklanmasını talep eden 19 sivil toplum örgütünün ortak açıklamasında, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) tüm dünyadaki kuş türlerinin yaklaşık yüzde 13’inin yok olma tehlikesi altında olduğunu belirlediği ifade edildi. Kuşların hızla yok oluşunun sebeplerinin başında doğal yaşam ortamlarının yok edilmesi ve avcılığın geldiğinin dikkat çekildiği açıklamada, “Tehditler incelendiğinde, kuşların daralan yaşam ortamlarında devam eden avcılık faaliyetlerinden olumsuz etkilendiği görülüyor. Bilim insanları ve Dünya Kuşları Koruma Kurumu'nun (BirdLife) yaptığı çalışmalar, Akdeniz Havzası'nda her sene 12 ila 38 milyon kuşun avlandığını ortaya koyuyor. Üstelik bu kuşların birçoğu göç yolculukları sırasında avlanıyor" denildi.
ÜVEYİK VE ELMABAŞ PATKA NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ TÜRLER
Türkiye'de yaşayan nesli küresel ölçekte tehlike altındaki kuş türlerinden üveyik ve elmabaş patkanın, hala avına izin verilen türler arasında bulunduğu belirtilen açıklamada, üveyiğin dünya nüfusunun 1980'den bu yana yüzde 78, elmabaş patkanın dünya nüfusunun ise yüzde 30-49 oranında azaldığı kaydedildi. Açıklamada, “2018-2019 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararlarında bir av gününde, bir avcının beş bireye kadar üveyik, altı bireye kadar elmabaş patka vurmasına izin veriliyor" denildi.
Dünya çapında çeşitli konularda imza toplanan bir platform olan change.org.tr'de başlatılan imza kampanyasında ise bu iki kuş türüyle ilgili tehlikelere işaret edilerek, avlarının tamamen yasaklanması için başlatılan imza kampanyasına, hazırlanan dilekçe örneğinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne gönderilmesi talep ediliyor.

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