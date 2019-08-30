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Nesli tükenen Türk tazısını bıçakladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 16:27 | Son Güncelleme

  Gaziantep'te, nesli tükenme tehlikesinde olması nedeniye koruma altına alınan Türk tazısı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce karnından bıçaklandı.

Gaziantep'te, nesli tükenme tehlikesinde olması nedeniye koruma altına alınan Türk tazısı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce karnından bıçaklandı. Sığındığı caminin imamı tarafından Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'ne (CAHİDE) teslim edilen tazı, ameliyat edilecek.
Oğuzeli ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanan tazı, sabah saatlerinde bir caminin avlusuna sığındı. Yaralı hayvanı fark eden imam, CAHİDE'ye arayarak, bilgi verdi.
Camiye gelen dernek yetkilileri, tazıyı havyan ambulansıyla kendilerine ait kliniğe götürdü.
Veteriner Gizem Yıldırım'ın kontrol ettiği tazı tedaviye alındı. Yıldırım, gerekli tedaviyi yaptıklarını belirterek, "Tazının vücudunda kesik yarası var. Bıçak ya da jiletle kesilmiş. Yarasını temizledik ve diktik. İç organları hasar görmüş durumda. Ayrıca vücut ısısı enfeksiyona bağlı olarak biraz yüksek. Bundan sonra antibiyotik tedavisi uygulayarak hayata tutunmasını sağlayacağız" diye konuştu.
'KORUMA ALTINDA OLAN BİR TÜR'
Tazının nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan Türk tazısı olduğunu ifade eden CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş de "Tazıyı bıçaklanmış şekilde bulduk. Hayvan kaçarak, camiye sığınmış. Cami imamı tazıya sahip çıkarak, bize haber verdi. Biz de alıp tedavisi için veterinere getirdik. Bu Türk Tazı'sının nesli tükenmek üzere, bu nedenle de koruma altında" dedi. Yaralı tazının ameliyat edileceği öğrenildi.

KANUNİ AVDA KULLANIYORDU
Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'?ın avlarında kullandığı, Osmanlı minyatürlerine konu olan soyu tükenme tehlikesi altındaki Türk tazıları, Köpek Irkları ve Bilimleri Federasyonu?nun (KIF) girişimleriyle koruma altına alınmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Tazı'nın sedye ile getirişi
- Tazı'nın yaraları
- Tazı'nın yaralarının temizlenmesi
- İğne yapılması
- Cemal Güneş ile röp
- Veteriner Gizem Yıldırım ile röp
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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