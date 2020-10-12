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Nesli tükenmek üzere olan Delice Doğan kuşunu balkonunda buldu!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2020 12:00 | Son Güncelleme

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Halil Şentepe, evinin balkonunda Delice Doğan kuşu buldu. Doğangiller familyasından olan kuşu elleriyle besleyen, şırıngayla su içiren Şentepe, kuşu sağlığına kavuşturmayı başardı. Bakımını yaptığı anları cep telefonuna kaydeden Şentepe, nesli tükenmek üzere olan kuşun hayatını kurtardı.

Nesli tükenmek üzere olan Delice Doğan kuşunu balkonunda buldu!

İlçeye bağlı Gölevi Mahallesi’nde yaşayan Halil Şentepe, dün sabah evinin balkonundan gelen kuş sesiyle uyandı. Balkona gittiğinde bitkin haldeki kuşu bulan Şentepe, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkililerine haber verdi. Eve gelen DKMP Ünye Şefi Saygın Yıldırım, nesli tükenmekte olan doğangiller familyasından Delice Doğan olduğu anlaşılan kuşun, aç ve susuz kaldığını tespit etti.

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Bunun üzerine Halil Şentepe, aç kaldığı için bitkin düştüğü belirlenen kuşu besledi. Şentepe’nin kuşa yiyecek verip, şırınga yardımıyla su içirme anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sağlığına kavuşan ve halk arasında ‘Ağaç Doğan’ı olarak da bilinen kuş, doğaya salındı.

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DHA

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