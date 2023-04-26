Neslihan Atagül'e bir darbe de Seren Serengil'den! Kadir Doğulu'nun aldatma iddialarını anımsatıp son noktayı koydu: "Bu ilk değildi!"

Seren Serengil sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bir Instagram kullanıcısının mesajını yayımlayan ünlü şarkıcı Seren Serengil, isim vermeden Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çiftine yönelik ifadeler kullandı.

Paylaşımda, sosyal medya kullanıcısının "Seren Hanım, siz aylar önce bugün çıkan malum aldatma haberini çok önceden söylemiştiniz. Size kimse inanmamıştı. Ne söylerseniz çıkıyor. Çünkü siz hiçbir zaman kimseye iftira atmazsınız. Üzüldüm tabii ki ama size de o zaman neler söylemişlerdi bu haberle alakalı..." ifadelerine yer verdiği görülürken "Söylemezsem Olmaz programından tatsız bir şekilde ayrılan Seren Serengil'den de yanıt gecikmedi.

"ÇOK İSTERDİM AMA YANILMADIM"

Seren Serengil Instagram hesabının hikaye kısmında yer verdiği mesaja, "İşte o yüzden beni seyrediyorsunuz. Yanılmadım. Çok isterdim ama bu ilk değildi." notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

Kadir Doğulu'nun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri gündem olmuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye gidemn Kadir Doğulu, gecenin ilerleyen saatlerinde bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenmişti.





