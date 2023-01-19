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Nesrin Cavadzade'nin sütyensiz pozuna yorum yağdı! Tamamen transparan

19.01.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlara dönüp dönmeyeceği merak edilen ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından paylaştığı son pozuyla takipçilerini mest etti. Transparan bir elbise tercih eden Nesrin Cavadzade'nin iddialı stiline yorum yağdı.

Nesrin Cavadzade'nin sütyensiz pozuna yorum yağdı! Tamamen transparan

Rol kabiliyetiyle olduğu kadar güzelliğiyle de gündemden düşmeyen Azeri kökenli oyuncu Nesrin Cavadzade, transparan balkon pozuyla kendine hayran bıraktı. Gümüş tonlarında bir elbise tercih eden Nesrin Cavadzade, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

Nesrin Cavadzade tamamen transparan elbisesiyle bakana bir daha baktırdı!

Cavadzade'nin cesur paylaşımına ''İşte kraliçenin dönüşü'' ve ''Bu güzellik, bu vücut şaka mı?'' tarzında yorumlar yapıldı

Nesrin Cavadzade tamamen transparan elbisesiyle bakana bir daha baktırdı!

2007 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran güzel oyuncu, en son Üç Kuruş dizisinde rol almıştı.

Nesrin Cavadzade tamamen transparan giydi! Cesur tarzına bakan bir daha baktı

Daha önce Yasak Elma, Al Yazmalım, Bizim Hikaye ve Aşk Tesadüfleri Sever 2 gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Cavadzade'nin kendisine gelen dizi ve film tekliflerini değerlendirdiği konuşuluyor.

Nesrin Cavadzade tamamen transparan giydi! Cesur tarzına bakan bir daha baktı

Özel hayatıyla da adından söz ettiren yıldız, yakın zamanda önce meslektaşı Gökhan Alkan ile aşk yaşamıştı.

Nesrin Cavadzade tamamen transparan giydi! Cesur tarzına bakan bir daha baktı

Nesrin Cavadzade tamamen transparan giydi! Cesur tarzına bakan bir daha baktı


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