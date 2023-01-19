Nesrin Cavadzade'nin sütyensiz pozuna yorum yağdı! Tamamen transparan

Rol kabiliyetiyle olduğu kadar güzelliğiyle de gündemden düşmeyen Azeri kökenli oyuncu Nesrin Cavadzade, transparan balkon pozuyla kendine hayran bıraktı. Gümüş tonlarında bir elbise tercih eden Nesrin Cavadzade, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

Cavadzade'nin cesur paylaşımına ''İşte kraliçenin dönüşü'' ve ''Bu güzellik, bu vücut şaka mı?'' tarzında yorumlar yapıldı

2007 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran güzel oyuncu, en son Üç Kuruş dizisinde rol almıştı.

Daha önce Yasak Elma, Al Yazmalım, Bizim Hikaye ve Aşk Tesadüfleri Sever 2 gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Cavadzade'nin kendisine gelen dizi ve film tekliflerini değerlendirdiği konuşuluyor.

Özel hayatıyla da adından söz ettiren yıldız, yakın zamanda önce meslektaşı Gökhan Alkan ile aşk yaşamıştı.



