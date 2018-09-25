Netanyahu'dan askeri operasyon mesajı!

Rusya'nın, Suriye müttefiki için ileri bir uçaksavar sistemi tedarik edeceğini bildirmesinden sonra açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Suriye'deki askeri operasyonlarına devam edeceğini söyledi.
ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen BM Genel Kurulunda toplantısında konuşmak üzere New York'a hareket etmeden önce havalimanında gazetecilere konuşan Netanyahu, "İran'ın Suriye'deki askeri yerleşimini önlemek için İsrail Savunma Kuvvetleri (İDF) ve Rus ordusu arasındaki koordinasyona devam edeceğiz" dedi.
Rus basınında çıkan analizlerde, Rusya'nın Suriye’ye S-300 verme kararıyla sadece İsrail’e değil ABD’ye de mesaj gönderdiği savunuldu.
Rus gazeteci Sergey Strokan'ın imzasını taşıyan ve Kommersant gazetesinde yayımlanan makalede, Rus İl-20 uçağının Suriye’de düşürülmesi ile ilgili pek çok soruya cevap arandığı belirtildi.
Makalede, Rus uçağının düşürülmesine İsrail F-16 uçaklarının sebep olduğu görüşüne Tahran ve Şam’ın da destek verdiğini belirten Strokan, İsrail’in bunu kabul etmediğini, Rusya’nın bu olay üzerine Suriye’ye S-300 hava savunma füze sistemini gönderme kararı aldığını hatırlatı.
Strokan, İsrail-Rusya ilişkilerinin yeni bir dönemece girdiğini savunarak, bu süreçten sonra Suriye’yi yer yer bombalayan İsrail uçaklarının yeni bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacağı ve Suriye üzerinde artık kolay uçuş yapamayacağı değerlendirmesinde bulundu.
Rusya’nın Ortadoğu’daki gücüne vurgu yapan Strokan, “Aslında eğer duruma daha dikkatli bakılırsa Rusya tarafının kararından şöyle bir çıkarım yapılabilir:
Bu mesaj İsrail’e olduğu kadar geleneksel olarak Yahudi devletinin güvenliğini önceliği gören ve en büyük stratejik müttefiki olan ABD’ye de verilmiş oldu.” ifadelerini kullandı.
İsrail’in garantörlüğünü yeniden üstlenen ABD Başkanı Donald Trump ile Rus lider Vladimir Putin’in bu yaz Helsinki’de yaptığı zirvede Suriye hususunda anlaşmaya vardığını anımsatan Rus gazeteci, Putin’in İsrail’in güvenliği için gösterdiği çabaya da işaret etti.
“ABD ile Suriye’de yapılan anlaşmalar sonuçta tek gollü bir oyunla sonuçlandı. İsrail'in güvenliğini sağlamak için çok şey yapmış olan Moskova, yeni yaptırımlar dışında Washington'dan hiçbir şey alamadı.” ifadelerine yer veren Strokan, İl-20 trajedisinin Moskova'nın artık ellerini serbest bıraktığını savundu.
İzvestiya gazetesinde İlya Kramnik imzalı haberde ise Rusya’nın Suriye’ye S-300 kararının önemine vurgu yapıldı.
Bu sistemin Suriye hava savunma gücünü tek bir sisteme bağlayacağını kaydeden Kramnik, bu sistemin gerçek zamanlı bilgi aktarımı sağlayacağını belirtti. Kramnik, “Bu karar, İsrail saldırılarına karşı veya NATO güçlerinin muhtemel baskılarına karşı mücadele verimliliğini arttıracak.” ifadelerini kullandı.
Rusya, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in güçlü bir İsrail itirazına rağmen iki hafta içinde Suriye'ye S-300 hava füze sistemi kuracağını bildirmişti. Bir hafta sonra Moskova İsrail'i Suriye'deki bir Rus askeri jetini dolaylı olarak düşürmekle suçlamıştı.
Suriye'de isyancılara ve militanlara karşı hükümeti desteklemek için savaşan Rusya, Suriye'nin Lazkiye kentinde İl-20 model Rus askeri uçağın, Suriye hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü söylemişti. Moskova, olaya sebep olan tehlikeli şartları oluşturduğu için İsrail'i suçlamıştı.
Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Netanyahu bugün yaptığı açıklamada, Putin'le IDF ve Rus ordusundaki çalışma ekiplerinin yakında bir araya gelmesi konusunda anlaştıklarını söyledi.
BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi
Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme
Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı
AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı
Trump'tan yeni yaptırım mesajı! Dünyaya duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj! BM kürsüsünden duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti
İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 1 yorum