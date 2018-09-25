Netanyahu'dan askeri operasyon mesajı!

Makalede, Rus uçağının düşürülmesine İsrail F-16 uçaklarının sebep olduğu görüşüne Tahran ve Şam’ın da destek verdiğini belirten Strokan, İsrail’in bunu kabul etmediğini, Rusya’nın bu olay üzerine Suriye’ye S-300 hava savunma füze sistemini gönderme kararı aldığını hatırlatı.

Rus gazeteci Sergey Strokan'ın imzasını taşıyan ve Kommersant gazetesinde yayımlanan makalede, Rus İl-20 uçağının Suriye’de düşürülmesi ile ilgili pek çok soruya cevap arandığı belirtildi.

Rus basınında çıkan analizlerde, Rusya'nın Suriye’ye S-300 verme kararıyla sadece İsrail’e değil ABD’ye de mesaj gönderdiği savunuldu.

ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen BM Genel Kurulunda toplantısında konuşmak üzere New York'a hareket etmeden önce havalimanında gazetecilere konuşan Netanyahu, "İran'ın Suriye'deki askeri yerleşimini önlemek için İsrail Savunma Kuvvetleri (İDF) ve Rus ordusu arasındaki koordinasyona devam edeceğiz" dedi.

Rusya'nın, Suriye müttefiki için ileri bir uçaksavar sistemi tedarik edeceğini bildirmesinden sonra açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Suriye'deki askeri operasyonlarına devam edeceğini söyledi.

Strokan, İsrail-Rusya ilişkilerinin yeni bir dönemece girdiğini savunarak, bu süreçten sonra Suriye’yi yer yer bombalayan İsrail uçaklarının yeni bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacağı ve Suriye üzerinde artık kolay uçuş yapamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın Ortadoğu’daki gücüne vurgu yapan Strokan, “Aslında eğer duruma daha dikkatli bakılırsa Rusya tarafının kararından şöyle bir çıkarım yapılabilir:

"ELLER SERBEST"

Bu mesaj İsrail’e olduğu kadar geleneksel olarak Yahudi devletinin güvenliğini önceliği gören ve en büyük stratejik müttefiki olan ABD’ye de verilmiş oldu.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in garantörlüğünü yeniden üstlenen ABD Başkanı Donald Trump ile Rus lider Vladimir Putin’in bu yaz Helsinki’de yaptığı zirvede Suriye hususunda anlaşmaya vardığını anımsatan Rus gazeteci, Putin’in İsrail’in güvenliği için gösterdiği çabaya da işaret etti.

“ABD ile Suriye’de yapılan anlaşmalar sonuçta tek gollü bir oyunla sonuçlandı. İsrail'in güvenliğini sağlamak için çok şey yapmış olan Moskova, yeni yaptırımlar dışında Washington'dan hiçbir şey alamadı.” ifadelerine yer veren Strokan, İl-20 trajedisinin Moskova'nın artık ellerini serbest bıraktığını savundu.