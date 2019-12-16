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Netanyahu karşıtı 100 kişi Likud Partisinden ihraç edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 12:44 | Son Güncelleme

Netanyahu karşıtı 100 kişi Likud Partisinden ihraç edildi

KUDÜS (AA) - İsrail'de liderliğini Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yürüttüğü Likud Partisinde başkanlık seçimine günler kala Netanyahu karşıtı 100 kişi parti üyeliğinden çıkarıldı.

İsrail'deki Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, 26 Aralık'ta başkanlık seçimine gidecek olan Likud'un bazı üyelerine "partiden ihraç edildiklerine" dair yazılı karar gönderildiği bildirildi.

Partiden atılan üye sayısının 100 olduğu ve bu kişilerin Netanyahu karşıtı oldukları belirtildi.

Bazı üyelere partiden atıldıklarına ilişkin yazılı kararın 11 Aralık'ta ulaştığı, üyelikleri ellerinden alınan kişilerin söz konusu duruma tepki gösterdiği ifade edildi.

Likud Partisi Disiplin Kurulu Başkanı Michael Kleiner ise söz konusu üyelerin partiden atılmasına ilişkin kararın başkanlık seçiminin yapılacağı tarihin belirlenmesinden "çok önce" alındığını iddia etti.

Kleiner, parti üyeliğinden atılan kişilerin genel seçimlerde Likud'a oy vermediğini ve "solcu" olabileceklerini öne sürerken, atılanların gerekli başvuruları yapmaları halinde kararın parti birimleri tarafından yeniden gözden geçirileceğini kaydetti.

- "Eski Doğu Almanya istihbarat örgütü gibi insanları izliyorlar, Likud temizlenmeli"

Öte yandan "Yeni Likudcular" isimli grubun başkanı Nir Hershman, Kleiner'in sorunun çözümü için gerekli adımları atmadığını ileri sürdü.

Hershman, 10 binden fazla kişinin grupları yoluyla Likud'a üye olduğunu belirterek, "Başkanlık seçimine etki edebilecek her kim varsa onu kovmaya çalışıyorlar. Bazı kişiler, sırf grubumuzun yöneticileri tarafından dile getirilen mesajları sosyal medyada paylaştıkları için partiden atıldıklarını öğrendiler. Stasi (eski Doğu Almanya istihbarat örgütü) gibi insanları izliyorlar, Likud temizlenmeli." ifadelerini kullandı

Hakkındaki yolsuzluk dosyaları ve koalisyonu kurmakta başarısız olması nedeniyle üzerindeki baskı artan Başbakan Netanyahu, partisi Likud'da 26 Aralık'ta başkanlık seçimi yapılmasını kabul etmişti.

Netanyahu'nun yanı sıra, Likud Milletvekili Gideon Saar da başkanlık koltuğuna aday olduğunu duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu israil Likud Partisi

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