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Netanyahu yakında Bahreyn’i ziyaret edecek

24.11.2020 16:26 | Son Güncelleme:
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Netanyahu yakında Bahreyn’i ziyaret edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, körfez ülkesi Bahreyn’i yakında ziyaret edeceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamad bin İsa Al Halife ile telefonla görüştüğünü duyurdu.

Netanyahu mesajında, "Az önce Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad bin İsa Al Halife ile görüştüm ve bu aramızdaki ikinci telefon görüşmesiydi. Bu kadar kısa sürede halkımıza ve ülkelerimize barışın meyvelerini ulaştırmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu yüzden (Al Halife) beni yakında Bahreyn’i ziyaret etmeye davet etti ve bunu sizin adınıza zevkle yapacağım" dedi.

Öte yandan İsrail ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) 15 Eylül tarihinde ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray’da imzalanmıştı. Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Ez-Zeyani, geçtiğimiz hafta normalleşme anlaşması kapsamında İsrail’i ziyaret ederek, Bahreyn’in İsrail’de büyükelçilik açma planını duyurmuştu.

Netanyahu yakında Bahreyn’i ziyaret edecek

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