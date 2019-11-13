HABER

Netanyahu'dan İslami Cihad'a "uyarı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 12:38 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: - "İslami Cihad'ın tek seçeneği var: Ya saldırılarına son verecek ya da daha fazla darbe alacak"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, roket atışlarını sürdürmesi halinde İslami Cihad'a yönelik operasyonlarına devam edecekleri uyarısında bulundu.

Netanyahu, Batı Kudüs'te yapılan kabine toplantısında, İsrail ile abluka altındaki Gazze Şeridi arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in bölgede gerginliğin artmasından yana olmadığını ancak her türlü saldırıya da karşılık vereceğini söyleyen Netanyahu, "İslami Cihad'ın önünde tek seçenek var: Ya saldırılarına son verecek ya da daha fazla darbe alacak." ifadesini kullandı.

İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın, İsrail ordusunca dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından bölgedeki tansiyon iyice yükseldi.

Komutanlarının yaşamını yitirdiği saldırıya yanıt olarak İslami Cihad, İsrail tarafına çok sayıda roket atarken, İsrail ordusu da hava saldırılarıyla Gazze'yi vuruyor.

İsrail ordusunun dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Dün akşam başladı! O kentte büyük gerginlik Dün akşam başladı! O kentte büyük gerginlik
Tır otomobil ile çarpıştı: 1 ölüTır otomobil ile çarpıştı: 1 ölü
Lübnan protestolarının ilk kurbanı, oğlunun ve eşinin gözleri önünde öldürüldüLübnan protestolarının ilk kurbanı, oğlunun ve eşinin gözleri önünde öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze Şeridi israil Netanyahu

En Çok Okunan Haberler

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Yargıtay eski üyesi Osman Yurdakul'un cezası belli oldu

Son dakika! Yargıtay eski üyesi Osman Yurdakul'un cezası belli oldu

Son dakika... İzmir'de dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı Marisa Papen hakkında soruşturma

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Yeniden gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Son dakika! Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

RTÜK’ten 'intihar haberi' uyarısı

RTÜK’ten 'intihar haberi' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.