Netflix çöküşte!

Netflix, içerisinde barındırdığı ilgi çekici dizi ve filmler ile her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. Devam ediyor etmesine ancak ortaya çıkan tablo pek iç açıcı gözükmüyor Netflix için.

Netflix, 2018 çeyreğine dair maddi raporu açıkladı. Netflix, Çarşamba günü yüzde 4.89’a kadar gerileyerek, hisseleri 321 dolara kadar geriledi. Üç aydan uzun süredir bu kadar büyük bir düşüş yaşamayan şirket, karanlık döneme girmeye hazırlanıyor.

Netflix değer kaybetmeye devam ediyor. Netflix, 16 Temmuz’daki raporundan beri hisselerini baskı altında tutuyor. Wall Street analistlerinin beklediği 3.94 milyar dolarlık satış ve 6.3 milyon abone sayısına ulaşamayan Netflix, 3,91 milyon dolarlık satış yaptı ve 5.1 milyon abone ile beklenenin gerisinde kaldı.

Netflix'in hisseleri düşüyor!

Wedbush analisti Michael Pachter, Netflix’in düşüşünü durdurmak için fiyatlarını arttırması gerektiğini belirtti. Pachter, abone olmak için verilen 10.99 doların, aylık 20 dolara çıkartılması gerektiğini belirtti. Bu fikir ne kadar uygulanır bilmiyoruz ancak abonelerin bundan pek memnun olacağını sanmıyorum.

Yinede Netflix'in bu düşüşe bir dur demesi bakımından radikal kararlar alması gerekmekte. Bu kararlar artık aboneleri etkileyecek kararlar mı olur bilmiyoruz. Bunu sadece zaman gösterecek.

Kaynak: Teknolojioku

