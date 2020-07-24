Netflix kapanırsa izleme yolları var mı? Netflix Türkiye kapanırsa La casa de papel, Dark izleme yolu var mı?

Türkiye'de sosyal medya yasası ile birlikte devam eden Netflix tartışmaları kullanıcıları eski günlerine tekrar döndürecek. Netflix Türkiye açılmadan önce en iyi VPN'lerle Netflix ABD'deki dizileri ve filmleri kaçırmayan izleyiciler, Netflix Türkiye kapanırsa eğer takip ettikleri dizileri tekrar izlemek için araştırmalara başladı.

Amerika Netflix'ini izlemek için illaki Amerika'da olmanız gerekmiyor. Telefonunuzda kullandığınız bir VPN ile konumunuzu sanal olarak değiştirdikten sonra sanki Amerika'daymışsınız gibi Netflix izlemeniz mümkün. Hangi VPN'lerden Netflix Amerika izlenilebilir? Ücretsiz VPN'lerden Netflix izlenir mi?

Yapılan bazı testler sonrasında ücretli olarak verilen birçok VPN maalesef Netflix teknolojisini yenemiyor ve bağlanmayı engelliyor. Bazı VPN'ler de bağlansa dahi hızı çok yavaş olduğu için kullandığınız cihazınızın donmasına ve izlediğiniz dizi ya da filmin saatlerce sonra inmesine neden oluyor.

Türkiye'den Netflix'e bağlanma yolları nedir?

Netflix ABD'ye bağlanmak için öncelikle bir VPN indirin. Ardından kurun ve coğrafi kısıltlamaları kapatın.