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Netflix kapanırsa izleme yolları var mı? Netflix Türkiye kapanırsa La casa de papel, Dark izleme yolu var mı?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.07.2020 16:00 | Son Güncelleme

Netflix Türkiye'de henüz açılmamışken, izlemek için VPN kullanılıyordu. Netflix Türkiye'nin kapanması tartışmaları devam ederken, Netflix Türkiye kullanıcıları takip ettikleri dizileri nasıl izleyebileceklerini araştırmaya başladı. Netflix ABD nasıl izlenir, Netflix kapanırsa izleme yolları nedir? İşte Netflix izleyebileceğiniz en iyi VPN'ler...

Netflix kapanırsa izleme yolları var mı? Netflix Türkiye kapanırsa La casa de papel, Dark izleme yolu var mı?

Türkiye'de sosyal medya yasası ile birlikte devam eden Netflix tartışmaları kullanıcıları eski günlerine tekrar döndürecek. Netflix Türkiye açılmadan önce en iyi VPN'lerle Netflix ABD'deki dizileri ve filmleri kaçırmayan izleyiciler, Netflix Türkiye kapanırsa eğer takip ettikleri dizileri tekrar izlemek için araştırmalara başladı.
Amerika Netflix'ini izlemek için illaki Amerika'da olmanız gerekmiyor. Telefonunuzda kullandığınız bir VPN ile konumunuzu sanal olarak değiştirdikten sonra sanki Amerika'daymışsınız gibi Netflix izlemeniz mümkün. Hangi VPN'lerden Netflix Amerika izlenilebilir? Ücretsiz VPN'lerden Netflix izlenir mi?

Netflix kapanırsa izleme yolları var mı?

Yapılan bazı testler sonrasında ücretli olarak verilen birçok VPN maalesef Netflix teknolojisini yenemiyor ve bağlanmayı engelliyor. Bazı VPN'ler de bağlansa dahi hızı çok yavaş olduğu için kullandığınız cihazınızın donmasına ve izlediğiniz dizi ya da filmin saatlerce sonra inmesine neden oluyor.

Türkiye'den Netflix'e bağlanma yolları nedir?

Netflix ABD'ye bağlanmak için öncelikle bir VPN indirin. Ardından kurun ve coğrafi kısıltlamaları kapatın.

VPN kullanılmaya hazır hale geldiğinde açıp ABD içindeki herhangi bir sunucuya bağlanın.

Netflix hesabınızla giriş yaparak Netflix ABD'nin tüm dizilerini izleyebilirsiniz.

Netflix ABD en hızlı hangi VPN ile izlenir?

Netflix ABD'yi izlemek için üç tane VPN önerimiz olacak.

ExpressVPN: Netflix ABD için en iyi önerilecek VPN olarak tecrübeli kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen VPN'dir.

NordVPN: SmartPlay teknolojisi ile Netflix ABD izlenebilir fakat ilk önerilen VPN kadar hızlı olmayabilir.

CyberGhost: Netflix ABD yayınlarını izleyebilirsiniz.

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