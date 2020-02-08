Netflix otomatik önizleme işkencesine son veriyor

Netflix, çok sayıda şikayet alan otomatik ön izleme özelliğini artık kullanıcıların tercihlerine göre değiştirmesine izin verecek.

Buna göre kullanıcılar, uygulama ayarları içinde, otomatik ön izleme özelliğini kapatabilecek. Ön izleme özelliğini kapatanlar ise bir tıklama ile merak ettikleri videoların ön izlemesine ulaşabilecekler.

Netflix’in otomatik önizleme özelliği beş senedir yayındaydı. Ancak bu beş senelik süre içinde yoğun tepkiler de aldı. Özellikle mobil kullanıcılar bu özeliğin ciddi bir gereksiz veri kullanımına neden olduğunu savunuyordu.

Ancak bu yeni özelliğin tüm dünyada yayına girmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor. Ayrıca, uygulama güncellense bile kullanıcıların bu özelliği aktif edebilmesi için profillerinden çıkış yapıp tekrar giriş yapması gerekebilecek.

Uzun zamandır şikayet alan bu tür konulara, Disney+ servisi ile rekabetin başlamasından sonra el atılması da gözden kaçmadı. Daha önce piyasada rakipsiz olduğunu düşünen Netflix’in hizmet kalitesini ve kullanıcı konforunu çok önemsemediği düşünülüyordu.

Disney+’in üç ayda 30 milyon ücretli abone sayısına ulaşması ve rekabete hızlı başlaması, Netflix’in kullanıcı konforuna daha fazla dikkat etmesini sağlamış gibi görünüyor. Rekabetin kullanıcılara faydasına güzel bir örnek…

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