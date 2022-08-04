Netflix üyelik iptali para iadesi: Netflix üyelik (abonelik) iptalinden sonra para iadesi nasıl yapılır?

Netflix üyeliğini ister cep telefonu, ister bilgisayar üzerinden iptal etmeniz mümkündür. Ödemesini yapıp kullanmaya başladığınız içerik hizmetleri için para iadesi almanız ise mümkün olmayabilir. Para iadesinin yapılması için aboneliğinizin ve iade talebinizin uygunluğu gerekir. Netflix üyelik (abonelik) iptalinden sonra para iadesi nasıl yapılır?

Netflix iptal edince para iadesi yapar mı?

Netflix üyelik iptali para iadesi, kullanılmayan hizmetler için para kesilmesi durumunda gerçekleştirilebilir. Netflix aboneliği iptali süreci sonunda sistemsel bir hata sebebi ile para kesintisi yaşarsanız para iadesi talebi oluşturabilirsiniz.

Netflix kullanıcılarının para iadesi alması için müşteri hizmetleri ya da canlı destek ile iletişime geçmesi gerekir. Müşteri hizmetleri ile iletişime geçildiğinde durumun net bir şekilde ifade edilmesi önem arz eder.

Netflix para iadesi kaç gün sürer?

Netflix para iadesi, talebiniz kabul edildikten sonra en kısa süre içerisinde yapılır. Netflix üyeliği oluştururken girdiğiniz banka hesabınıza para iadeniz yapılır. Para iadesi süreci bankanızın politikalarına göre de değişkenlik gösterebilir.

Netflix ücretsiz deneme üyeliği iptal edilince ücret tahsil edilir mi?

Netflix ücretsiz deneme üyeliği iptal edilince ücret tahsil edilip edilmeyeceği kullanıcılar tarafından merak konusudur. Normal şartlarda deneme üyeliği döneminin ardından yeni faturalama dönemine geçmediğiniz ve iptal işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğiniz takdirde sizden herhangi bir ücret tahsil edilmez. Fakat daha önceden uygulamada olan deneme süreci ile pazarlama yöntemi, artık Netflix tarafından uygulanmıyor.

Para iadesi sonrasında Netflix üyeliği kullanılabilir mi?

Netflix hesabınız mevcut faturalama döneminin sonunda otomatik olarak kapanır. Hesabınız otomatik olarak kapanana kadar Netflix üyeliğini kullanarak dizi ve film izlemeye devam etmeniz mümkündür. Hesabınızı yeniden başlatmadığınız sürece sizden herhangi bir ücret tahsil edilmez.

Üyelik iptali ve para iadesi sonrasında hesap yeniden başlatılabilir mi?

Netflix üyeliğinizi iptal ettirip para iadesi aldıktan sonra hesabınızı yeniden başlatmanız mümkün olabilir. Üyelik iptali sonrasında Netflix verileri hemen silinmez. Hesabınız ile ilgili veriler platformda 10 ay saklanır. Üyeliğinizi iptal ettikten sonra 10 ay içerisinde hesabınızı yeniden başlatırsanız eski verilerinize erişim sağlayabilirsiniz.

Netflix üyelik iptali nasıl yapılır?

Netflix üyelik iptali hem mobil cihaz hem de bilgisayar üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir. Mobil cihaz ve bilgisayar üzerinden iptal işlemlerini gerçekleştirirken izlenen adımlar farklıdır.

Mobil cihaz üzerinden Netflix üyelik iptali adımları

Mobil cihazınızda Netflix uygulamasını açın.

Size ait olan iptal etmek istediğiniz oturuma tıklayarak giriş yapın.

Ekranın sağ alt köşesindeki 'Daha Fazla' seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan sayfada 'Hesap' seçeneğine tıklayın.

Bu adımın ardından uygulama sizi platformun internet adresine yönlendirir.

Açılan ekranda 'Üyeliği İptal Et' butonuna tıklayın.

Ardından karşınıza çıkan 'İptal işlemini tamamla' seçeneğine tıklayın.

Üyeliğinizi neden iptal etmek etmek istediğiniz ile ilgili seçeneklerden birini seçip 'Tamam' butonuna tıklayın ve iptal işlemini tamamlayın.

Bilgisayar üzerinden Netflix üyelik iptali adımları