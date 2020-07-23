Netflix'in iptal ettiği dizi 'Şimdiki Aklım Olsaydı': Arka planda neler yaşandı?

Netflix'in Türkiye yapımı dizisi 'Şimdiki Aklım Olsaydı' çekimlerine başlanmasına birkaç gün kala iptal edildi. Konuyla ilgili bilgisi olan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak BBC Türkçe'ye yaşananların arka planını anlattı.

Söz konusu kişi, "Şimdiki Aklım Olsaydı dizisinin iptal edildiği haberi doğru. Dizinin çekim izinlerinin alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruldu. Dizide bir eşcinsel karakter olduğu için Bakanlık ret cevabı verdi. Dizinin ana karakterlerinden biri değil, yan karakterlerinden biriydi. Aslında küçük de bir hikayeydi ama bu gerekçeyle ret kararı verildi" dedi.

BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre bunun üzerine Netflix, senaryoyu değiştirerek diziyi çekmek yerine, orijinal fikre bağlı kalınamayacağı için çekimleri iptal etme kararı aldı.

Dizinin senaristi Ece Yörenç de Altyazı Fasikül'e yaptığı açıklamada bir eşcinsel karakter nedeniyle dizinin çekimlerine izin verilmediğini söylemişti.

Altyazı Fasikül, iznin çıkmamasının ardından tüm ekibin ortak kararıyla senaryodan eşcinsel karakterin çıkarıldığını, bunun üzerine Bakanlık'tan çekim izninin alındığını yazdı.