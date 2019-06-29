Nevin öğretmen 47 yıl sonra öğrencileriyle buluştu

En küçüğü 57 yaşında olan öğrencilerini görünce heyecanlanan Nevin öğretmen, "O kadar mutluyum ki 3 gündür yere basamıyorum, sevinçten kalp krizi geçirecektim. Öğrencilerimin hepsi dede olmuş. Ben o zamanlar çok zayıftım, güzel ve şık kıyafetler giyinirdim. Öğrencilerim yanıma gelir, ojelerime bakar, saçlarıma dokunur, 'Çok güzelsiniz' deyip beni mutlu ederlerdi. Bugün de aynı mutluluğu yaşıyorum." diye konuştu.

1967-1972 yılları arasında Konya’da Meram Alparslan İlkokulunda eğitim gördükten sonra yolları ayrılan sınıf arkadaşları, 1994 yılında emekli olan ve İzmir’de yaşayan sınıf öğretmenleri Kaymaz’ı sosyal medyada bularak Konya’ya davet etti.

"Ayrılalı 47 yıl oldu ama 4 yıldır sosyal medya aracılığı ile öğretmenimle görüşüyordum. Planım arkadaşlarımı toplayıp İzmir’e, öğretmenimizin yaşadığı yere götürmekti ama imkanlar el vermedi. Arkadaşlarımdan bazılarına ulaşamadım ama öğretmenimiz bizim için geldi. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

Nevin öğretmenin eşi Erol Babur da eşinin mutluluğuyla mutlu olduğunu, buluşmayı her yıl düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Buluşmaya katılanlar ilkokul yıllarını hatırladı, anılar tazelendi, hatıralar paylaşıldı.

Nevin öğretmen, öğrencilerinin torunları tarafından söylenen "Öğretmenim" şarkısını dinlerken gözyaşlarını tutamadı.

