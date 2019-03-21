Nevruz Bayramı kutlanıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Sivas, Niğde, Kırşehir ve Yozgat'ta Nevruz Bayramı, renkli görüntülere sahne oldu. Kayseri'deki Nevruz Bayramı, Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikle kutlandı. ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kartal Şehitliği'nde şehitler için dua edilmesi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikler, daha sonra Edebiyat Fakültesi önünde devam etti. Etkinliğin açılışını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Nevruz Bayramı'nın baharın gelişini müjdeleyen çok önemli mevsimsel ve kültürel bayramlardan birisi olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından ERÜ'de öğrenim gören Türk Cumhuriyetlerinden öğrenciler, bayrak gösterisi yaptı. Kutlamalarda görev alan öğrencilerin ödüllendirildiği programda, nevruz ateşi yakılarak üstünden atlandı. Demir dövülmesi ve yumurta kırma yarışması ile süren etkinlik, nevruz pilavı ikramıyla sona erdi. - Sivas Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu. İl protokolü tarafından yumurta tokuşturması ve temsili olarak örste demir dövülmesinin ardından törene gelenler, yakılan nevruz ateşi üzerinden atladı. Sivas Valisi Salih Ayhan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, okçuluk ekibinin gösterisini izledikten sonra ok attı. Etkinliğin sonunda gelenlere yemek ikram edilip, fidan dağıtıldı. - Niğde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Gökhan, burada yaptığı konuşmada, Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak ve tek milli bayramı olduğunu söyledi. Konuşmalarında ardından, nevruz duası yapıldı, örs üzerinde demir dövüldü. Nevruz ateşinin üzerinden atlayan protokol üyeleri, yumurta tokuşturdu.

- Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Türk Büyükleri Parkında düzenlenen etkinlikte konuşan Vali İbrahim Akın, Türk kültüründe "yeni gün" anlamına gelen nevruzun baharın gelişini, tabiatın canlanışını müjdeleyen bir gün olduğunu söyledi. Orta Asya'dan başlayarak milletin yaşadığı her coğrafyaya yayılan nevruz geleneğinin yüzyıllardır neşe ve huzura sevk eden en önemli kültürel değerlerden olduğunu anımsatan Vali Akın, "Kültür mozaiği olan nevruz da insanlar arasındaki ön yargıların yıkılmasına, gönüllerin ve zihinlerin uyanmasına, kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğunlaşmasına vesile olmaktadır. Nevruz, farklı milletlerin ortak pencereden baktıkları birlik, beraberlik ve kaynaşma günüdür. Bu kadim ve bereketli Anadolu topraklarının sahipleri olarak bizler, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin huzur ve sükun içerisinde nevruz coşkusunu yaşamaktayız." diye konuştu. Halk oyunu gösterilerinin sunulduğu şenlikte, Kırşehir Ustalar ve Oyun Topluluğu üyeleri davul zurna gösterisi yaptı. Etkinlikte demir döven Vali Akın, nevruz ateşinin üzerinden atladı. Program da katılımcılara Ahi Helvası ikram edildi.