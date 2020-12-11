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Nevşehir Belediye Başkanı Arı’nın aracına saçma isabet etmesi

11.12.2020 17:19 | Son Güncelleme:
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Aksaray Valiliği, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın aracına seyir halindeyken aracına saçma isabet etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Aksaray Valiliği, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın aracına seyir halindeyken aracına saçma isabet etmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı, konunun bütün ayrıntılarıyla soruşturulduğu belirtildi.
Aksaray Valiliği’nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"10 Aralık 2020 tarihinde saat 19.30 sıralarında Nevşehir’den Aksaray’a gelirken Aksaray il sınırları içinde meskun mahal dışında, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın makam aracına av tüfeğinden çıktığı değerlendirilen saçmaların isabet ettiği tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmamıştır. Aracın ön camında kısmi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Konu bütün ayrıntılarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kolluk kuvvetlerimizle birlikte soruşturulmaktadır. Herhangi bir gelişme olması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.”

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