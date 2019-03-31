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Nevşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Rasim Arı kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 21:46 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Rasim Arı kazandı

Nevşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Rasim Arı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Rasim Arı 26 bin 969, MHP adayı Filiz Kılıç 18 bin 87 oy aldı.

-Arı'nın öz geçmişi-

1975 Nevşehir doğumludur. Nevşehir İmam Hatip Ortaokulu'nun ardından Pendik İmam Hatip Lisesi'nde eğitim görmüştür. 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuş, ardından Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

2001 yılında Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak siyaset hayatına başlayan Arı, 2007 yılında AK Parti'den Nevşehir Milletvekili aday adayı olmuştur.

2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın Danışmanlığı görevine atanmış, bürokrasi hayatına sırasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu'nun danışmanı olarak devam etmiştir.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanan Arı, 2015 yılında devraldığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı döneminde birçok önemli projeyi hayata geçirmiştir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Arapça ve İngilizce bilmektedir.

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seçim 2019

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