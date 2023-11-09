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Nevşehir'de 16 yaşındaki genç kızdan akılalmaz oyun! 'Kaçırıldım, cinsel tacize uğradım' dedi, polis alarma geçti: Gerçek bambaşka çıktı

09.11.2023 07:44 | Son Güncelleme:
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Van'dan Nevşehir'deki teyzesinin yanına gelen 16 yaşındaki genç kız, 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak adının Damla K. olduğunu, Erzurum’dan Nevşehir’e geldikten sonra kaçırıldığını ve alkol içirilerek cinsel tacize uğradıktan sonra ağaçlık bir alana bırakıldığı yönünde bir ihbarda bulundu. Yaklaşık 5 saat süren aramaların ardından 112'yi arayarak saatlerce yalan beyanlarla kendisini arattıran genç kız gözaltına alındı.

Nevşehir'de 16 yaşındaki genç kızdan akılalmaz oyun! 'Kaçırıldım, cinsel tacize uğradım' dedi, polis alarma geçti: Gerçek bambaşka çıktı

Nevşehir'de 112 Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbar ekipleri alarma geçirdi. Bir genç kız, adının Damla K. olduğunu, Erzurum’dan Nevşehir’e geldikten sonra kaçırıldığını ve alkol içirilerek cinsel tacize uğradıktan sonra ağaçlık bir alana bırakıldığını ifade etti. Polis kentte didik didik genç kızı aradı. Yaklaşık 5 saat süren aramaların ardından farklı noktalarda bekleme yapan ekipler, 112'yi arayarak saatlerce yalan beyanlarla kendisini arattıran 16 yaşındaki S.K.’yı gözaltına aldı. Telefonunda sim kartı olmadığı için normal numaraları da arayamayan S.K.’nın vakit geçirmek için telefonundan acil çağrı merkezini aradığı öğrenildi.

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"KAÇIRILDIM, ALKOL İÇİRİLEREK CİNSEL TACİZE UĞRADIM"

Van’ın Erçiş ilçesinden Nevşehir’de ikamet eden teyzesinin yanına gezmeye gelen 16 yaşındaki S.K., 112 çağrı merkezini arayarak adının Damla K. olduğunu, Erzurum’dan Nevşehir’e geldikten sonra kaçırıldığını ve alkol içirilerek cinsel tacize uğradıktan sonra ağaçlık bir alana bırakıldığı ihbarında bulundu.

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İhbarı değerlendiren Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nevşehir’de ihbara uyan ağaçlık alanlarda santim santim arama yaptı. Yaklaşık 300 polisin katıldığı aramalardan sonuç alınamayınca arama şehir merkezine yakın bölgelerdeki ağaçlık alanlarda devam etti.

5 SAATİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

112 ekipleri ile sürekli irtibat halinde olan S.K. her seferinde farklı adres vererek ekiplerin farklı noktalarda arama yapmasını sağladı. Gece ilerleyen saatlerde kendisinin bir evde tutulduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri aramayı 2000 evler, 15 Temmuz ve Güzel Yurt mahallelerinde yoğunlaştırdı.

112 ekipleri ile sürekli konuşan S.K. zaman zaman polis sirenlerini duyduğunu söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri Nevşehir sokaklarında ara ara siren çalarak S.K.'yi aramaya devam etti.

Polis ekipleri genç kızın her tarif ettiği noktayı didik didik aradı. Yaklaşık 5 saat süren aramaların ardından farklı noktalarda bekleme yapan ekipler 2000 Evler Mahallesi 4. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2. katında cam kenarında bir telefon ışığı gördü. Işığın yandığı eve giden polisler 112'yi arayarak saatlerce yalan beyanlarla kendisini arattıran 16 yaşındaki S.K.’yi gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren titiz çalışması sonrasında yakalanarak gözaltına alınan S.K.’nin Van’ın Erçiş ilçesinde ikamet ettiği ve Nevşehir’de bulunan teyzesinin yanına iki gün önce gezmeye geldiği öğrenildi. Sürekli internete girerek arkadaşları ile görüştüğü için teyzesinin evde bulunan internet şifresini değiştirdiği öğrenildi. Telefonunda sim kartı olmadığı için normal numaraları da arayamayan S.K.’nin vakit geçirmek için telefonundan acil çağrı merkezini aradığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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