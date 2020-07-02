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  4. Nevşehir'de 2 çocuk annesi 9'uncu katın balkonundan düştü!

Nevşehir'de 2 çocuk annesi 9'uncu katın balkonundan düştü!

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2020 17:00 | Son Güncelleme

Nevşehir'de, 2 çocuk annesi Arzu T. (38), 9'uncu kattaki evinin balkonundan dengesini kaybetmesi sonucu düşerek, ağır yaralandı.

Nevşehir'de 2 çocuk annesi 9'uncu katın balkonundan düştü!

Olay, sabah saatlerinde, Bekdik Mahallesi’nde bulunan 10 katlı apartmanda meydana geldi. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Arzu T., 9'uncu kattaki evinin balkonuna çıktı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İddiaya göre, dengesini kaybeden Arzu T., toprak zemine düştü. Ağır yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Arzu T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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