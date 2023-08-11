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  4. Nevşehir'de baba dehşeti! Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Nevşehir'de baba dehşeti! Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

11.08.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Cemal Batmaz (80), tartıştığı oğlu Yunus Batmaz'ı (56) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Nevşehir'de baba dehşeti! Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Dehşete düşüren olay, saat 02.00 sıralarında Acıgöl ilçesi Tatlarin beldesinde meydana geldi. Yunus Batmaz ile babası Cemal Batmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cemal Batmaz, evde bulunan av tüfeğini alıp oğluna ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Yunus Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, Cemal Batmaz'ı gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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cinayet Nevşehir

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