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Nevşehir’de korkunç kaza! Lastiği patlayınca... Ölü ve yaralılar var

16.03.2023 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Nevşehir’in Avanos ilçesinde meydana geldi. Lastiği patlayan otomobil, aynı istikamette seyreden başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil, karşı şeritten gelen bir başka otomobille çarpıştı. Feci kazanın ardından iki kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

Nevşehir’de korkunç kaza! Lastiği patlayınca... Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri-Kırşehir Karayolu Topaklı mevkiinde meydana geldi. Mustafa Şimşek (22) yönetiminde otomobil seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu aynı istikamette seyreden Hakkı C. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil, karşıdan gelen Yasin A. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Lastiği patlayan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

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Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Şimşek ve yanında yolcu olarak bulunan Altan Özdemir (16) otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Altan Özdemir ve Mustafa Şimşek’in yapılan ilk kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobil sürücüleri Hakkı C. ve Yasin A.’da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Nevşehir kaza

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