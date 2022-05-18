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Nevşehir'de korkunç son! Vahşice katledildi: Yakıp, parçalamış, ayaklarını kesmişler

18.05.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Nevşehir'de meydana geldi. 40 yaşındaki Ümit Onbaşı'nın vahşice öldürüldüğü iddiaları ise kan dondurdu. Onbaşı'nın ağabeyi Hamdi Onbaşı, ''Kardeşimin silahla vurulduğu, yakılmaya çalışıldığı ve ayaklarının kesildiği şeklinde duyum alıyoruz" diye konuştu. Olayla ilgili 3 kişi yakalandı.

Nevşehir'de korkunç son! Vahşice katledildi: Yakıp, parçalamış, ayaklarını kesmişler

Nevşehir Göre beldesi yakınlarındaki boş arazide 5 Mayıs'ta gezinti yapanlar, ceset parçası görünce polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, parçalanmış erkek cesedinin diğer parçalarla aynı yere gömüldüğü belirlendi. Otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürülen parçalanmış cesedin, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen ve haber alınamayan Ümit Onbaşı’ya ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüphe üzerine G.S., G.G. ve M.D.'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ümit Onbaşı'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kent merkezindeki Tüfekçi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Onbaşı, Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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CESET, DNA SONUCU BELLİ OLDU

Ümit Onbaşı'nın ağabeyi Hamdi Onbaşı, "Şu anda savcılıkta soruşturma sürüyor. Olayla ilgili 3 kişi yakalandı. En ağır cezayı almalarını istiyoruz. Yapılan bir vahşet, insanlığa sığmaz. Adli makamlardan da hakim ve savcılardan da ricamız, en ağır cezaları almaları. Başka bir şeyimiz yok. Acılıyız. Bu ayın 5'inden beri adli tıp sürecini bekliyorduk, dün teslim aldık, bugün toprağa veriyoruz. DNA sonuçları sonunda cesedin kardeşime ait olduğu belli oldu. Konuşamıyorum, acılıyız" ifadesini kullandı.

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'YAKILMAYA ÇALIŞILMIŞ, PARÇALANMIŞ, AYAKLARI KESİLMİŞ'

Hamdi Onbaşı, cesedin yakılmak istendiği yönündeki iddialar üzerine de, "Soruşturma gizli olduğu için bir bilgi alamıyoruz. Duyumlar öyle, yakılmaya çalışılmış, parçalanmış diye duyumlar alıyoruz ama kesin ve resmi bir cevap verilmedi. Kardeşimin silahla vurulduğu, yakılmaya çalışıldığı ve ayaklarının kesildiği şeklinde duyum alıyoruz" diye konuştu.

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(DHA)


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