Nevşehir'de zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı

Nevşehir-Aksaray karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir-Aksaray karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan K. idaresindeki kamyonet, Mustafa U. yönetimindeki otomobile yandan çarparak karşı şeride savruldu. Karşı şeride geçen kamyonet, Hikmet K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü Ramazan K. ile otomobil sürücüsü Hikmet K. ve yanında yolcu olarak bulunan N.K. (36), N.E.K. (12) ve İ.E.K. (6) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

