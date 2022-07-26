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Nevşehir'de zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı

26.07.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir-Aksaray karayolunda zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Nevşehir'de zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı

Nevşehir-Aksaray karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir-Aksaray karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan K. idaresindeki kamyonet, Mustafa U. yönetimindeki otomobile yandan çarparak karşı şeride savruldu. Karşı şeride geçen kamyonet, Hikmet K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

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Kazada kamyonet sürücüsü Ramazan K. ile otomobil sürücüsü Hikmet K. ve yanında yolcu olarak bulunan N.K. (36), N.E.K. (12) ve İ.E.K. (6) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Nevşehir
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