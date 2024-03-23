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Nevşehir'de zincirleme trafik kazası! 14 araç birbirine girdi

23.03.2024 00:07
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Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de zincirleme trafik kazası! 14 araç birbirine girdi

Nevşehir'de korkunç bir kaza yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Aksaray karayolu TOKİ 5. Etap Kavşağında aşırı buzlanmadan dolayı meydana gelen trafik kazasında, 3 şehirlerarası otobüs, 5 çekici, 6 otomobil birbirine girdi.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü ağır 7 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri de inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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trafik kazası Nevşehir zincirleme kaza
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