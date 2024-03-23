Nevşehir'de zincirleme trafik kazası! 14 araç birbirine girdi

Nevşehir'de korkunç bir kaza yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Aksaray karayolu TOKİ 5. Etap Kavşağında aşırı buzlanmadan dolayı meydana gelen trafik kazasında, 3 şehirlerarası otobüs, 5 çekici, 6 otomobil birbirine girdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü ağır 7 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri de inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)