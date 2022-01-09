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Nevşehir'deki görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu! Eli sopalı Suriyeliler gözaltına alındı

09.01.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'deki "eli sopalı" yabancı uyruklu kişilerle ilgili yeni gelişme yaşandı. Ellerinde sopalarla sokakta yürüdükleri sırada çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Suriye uyruklu üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Nevşehir'deki görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu! Eli sopalı Suriyeliler gözaltına alındı

Nevşehir'de, ellerinde sopalarla gezen Suriyeli kişilerin görüntüleri, sosyal medyada çok konuşulmuş ve tepki görmüştü. O görüntülerin ardından harekete geçildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada, "Suriyelilerin ellerinde sopa ile Nevşehir sokaklarında dolaşırken görüntüleri" şeklindeki paylaşımın ardından harekete geçildiği belirtildi.

Açıklamada, servis edilen görüntüyle ilgili inceleme yapıldığı, 12 Aralık 2021 akşamına ait görüntünün düğünden dağılım sırasında çekildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

12 Aralık'ta sosyal medya hesabında paylaşımı yapan kişi ve ellerinde sopa olan iki kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan araştırmada bahse konu olayın 12.12.2021 günü ilimiz merkezinde gerçekleşen Suriyelilere ait bir düğün dağılımı sonrasında gerçekleştiği, bahse konu videonun bu düğün dağılımda çekilerek Tik Tok adlı sosyal medya paylaşım sitesinde yine 12.12.2021 günü yayınlandığı anlaşılmıştır. Paylaşımı yapan şahıs ile videoda ellerinde sopa ile görünen iki şahıs yakalanmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında hukuki süreç yürütülmek üzere soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca yapılan araştırmalarda bahse konu gün ve öncesinde herhangi bir kavga ya da yürüyüş konusunun meydana gelmediği, konunun düğünün sonlanması neticesi oluşan kalabalık olduğu anlaşılmıştır."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye Gözaltı Nevşehir
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